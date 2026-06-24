Käräjäoikeuden mukaan kyseessä ei ollut hätävarjelu.
15-vuotias on tuomittu nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Tapauksessa on kyse Helsingin Maatullin peruskoulussa 23.maaliskuuta 2026 tapahtuneesta puukotuksesta.
Käräjäoikeus katsoi, että kyse ei ollut ollut hätävarjelua tai hätävarjelun liioittelua koskevasta tilanteesta.
Poika kantoi veistään mukana koulussa.Poliisi
Käräjäoikeus otti rangaistuksen pituudessa huomioon vastaajan nuoren iän sekä häneen tekoa edeltävästi kohdistuneen pahoinpitelyn.
Syyttäjä vaati pojalle 3,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
Vastaaja määrättiin maksamaan 14-vuotiaalle asianomistajalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksina.
Samassa yhteydessä käräjäoikeus tuomitsi toisen 15-vuotiaan vastaajan nuorena henkilönä tehdystä pahoinpitelystä 60 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen ja määräsi hänet maksamaan asianomistajalle eli tapon yrityksestä tuomitulle vastaajalle 900 euroa vahingonkorvauksina.
Tuomio ei ole lainvoimainen.
Tapahtumat saivat alkunsa viikkoa aiemmin
Puukotukseen johtaneet tapahtumat saivat alkunsa noin viikkoa aikaisemmin, kun syytetty oli ajautunut riitaan muutaman muun koulun oppilaan kanssa.
Poliisikuulusteluissa selvisi, että yksi oppilas oli haukkunut syytetyn naispuolista sukulaista. Tuolloin syytetty oli lyönyt yhtä osapuolta kasvoille.
Puukotuspäivän aamuna syytetty oli saapunut kouluun normaalisti. Hänen mukaansa aiempi riita oli jo aamulla eskaloitunut siihen, että hänen kimppuunsa hyökättiin koulun käytävällä. Pojan ukaan hän sai nyrkistä päähän useamman kerran.
Riitaan tuli paikalle kolmas osapuoli. Samaan aikaan syytetty otti puukkonsa esille, jotta "hyökkääjät" perääntyisivät ja hän saisi tavaransa mukaansa.