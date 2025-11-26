23-vuotias suomalaismies puukotti torstaina 3. heinäkuuta Tampereen Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä neljää ihmistä. Nuoren miehen äiti järkyttyi valtavasti poikansa teosta.

Nuorukaisen äiti antoi Rikospaikka-ohjelmalle harvinaisen haastattelun, jossa hän kertoo ajatuksistaan ja tunteistaan poikansa vakavasta väkivaltateosta.

Äiti oli töissä tuona torstai-iltana, kun joukkopuukotus Tampereella tapahtui. Illalla hän seurasi uutisointia tapahtuneesta. Illan mittaan äidin pelko siitä, että hänen oma poikansa oli teon takana, alkoi vahvistua.

– Mietin koko ajan, että ei kai nyt vaan. Se vaivasi kauheasti ja jyskytti takaraivossa. Koitin soittaa pojalle, mutta en saanut numeroon yhteyttä. Pelkoni kasvoi, äiti kertoo Rikospaikassa.

Totuus valkeni äidille seuraavana aamuna. Tekijä todella oli hänen oma poikansa.

– Siinä kohtaa romahdin. Putosin lattialle ja huusin, auttakaa, en pärjää.

Huumeet muuttavat luonteen

Nuorella miehellä on ollut huumeongelma teini-ikäisestä lähtien. Välillä poika oli korvaushoidossakin, mutta ei onnistunut pääsemään huumeista irti.

– Hän on huumepäissään hyvin arvaamaton eikä hänestä ikinä tiedä mitä hän keksii. Selvinpäin hän on mitä mahtavin ihminen. Ne aineet ovat hirveitä. Poikani pakenee todellisuutta sinne aineisiin, äiti sanoo.

Äiti on poikansa teosta valtavan järkyttynyt, pahoillaan ja häpeissään. Hän kantaa siitä myös voimakasta syyllisyyttä.

– Koen valtavaa häpeää. Sen lisäksi tulee tunne, että en minä kasvattanut sinusta tuommoista, että sinä vahingoitat muita ihmisiä. Eikä hän selvinpäin niin tekisikään, äiti tietää.