Ratinan puukottaja sanoi, että hän halusi haavoittaa mahdollisimman montaa, mutta yksi ihmisryhmä ei puukotettavaksi käynyt.
Ratinan puukottaja sanoi poliisin kuulusteluissa, että hänellä oli vain yksi kriteeri ihmisestä, jota ei puukottaisi.
Mies kertoi, että hänen tekonsa taustalla oli turhautuminen ja viha ihmisiä kohtaan.
– Mä aloin uskoo, että kaikki muutki on samanlaisia. Ei oo enää väliä, ihminen on perseestä, hän kertoi poliisille kuulusteluissa.
– Koska mä uskoin, että neki on samaa pahaa massaa.
Lue myös: Oikeus määräsi Ratinan puukotuksista syytetyn mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon – MTV seuraa
Tavoitteena puukottaa mahdollisimman monta
Hän kertoi lyöneensä satunnaisesti ihmisiä puukolla. Iskut oli tähdätty ylävartaloon. Hän perusteli valintaa poliisille kuulusteluissa vammojen vakavuudella.
Poliisi: Miksi tavoite oli oli ylävartaloon.
Mies: Parempi mahdollisuus tappaa.
Poliisi: Elikä sä yritit tappaa?
Mies: Varmaan. Mutta pääasiallinen tavoite, että haavoittaa ainakin vakavasti.
Mies kertoi, että hänen tavoitteena oli puukottaa mahdollisimman montaa ihmistä.