Poliisipartio kertoi esitutkinnassa Ratinan joukkopuukottajan kiinniotosta. Poliisit varautuivat käyttämään asetta epäiltyä kohtaan.

Joukkopuukotus tapahtui heinäkuun 3. päivänä Tampereen keskustassa. Neljää ihmistä kauppakeskus Ratinan edustalla puukottanut 24-vuotias mies saatiin nopeasti kiinni teon jälkeen.

Ensimmäisenä paikalle osunut poliisipartio oli kuljettamassa kiinniotettua henkilöä Tampereen poliisilaitokselle, kun sivulliset viittoivat poliiseja pysähtymään kauppakeskus Ratinan lähellä.

– Hyppäsimme autosta ulos ja meidän auton luokse tuli nainen, joka piteli mielestäni oikeaa käsivarttaan. Nainen tuli linja-autoaseman puolelta ja sanoi, että häntä on puukotettu. Samaan aikaan siinä joku toinen sivullinen huusi, että "täällä on puukottaja" ja joku toinen huusi, että "se meni tohon suuntaan", toinen poliisimiehistä kertoi kuulusteluissa.

Poliisi varautui aseenkäyttöön

Sivullinen mies kertoi poliisille mihin suuntaan tekijä oli mennyt ja että tällä oli yllään harmaa huppari.

– Minulla on sellainen muistikuva, että me vähän hölkättiin sinne Ratinan suuntaan ja se ilmoittajamies tuli siinä meidän takanamme. Näin edetessämme jotain hässäkkää siinä Ratinan nurkalla ja verta ja jonkun loukkaantuneen naisen, joka oli mahdollisesti jotenkin polvillaan maassa.

– Samaan aikaan sieltä Ratinan lasikopin takaa tuli harmaahupparinen jätkä näkyville ja minulle tuli ajatus, että se on toi, poliisi kertoi.

Sivullinen mies kertoi poliiseille nuoren miehen olevan puukottaja.

– Se vähän jähmettyi se lasikopin takaa tullut jätkä ja sitä kohti oli tulossa myös muita ihmisiä hänen perässään. Aika kaukaa minä huusin jo että "poliisi", jotta sain huomion siinä kulmassa. Olin todennäköisesti sen meidän hölkän ja etenemisen aikana ottanut aseeni esille ja käskytin sitä lasikopin takaa tullutta miestä aseella. Huusin, että "jos otat puukon esille, niin mä ammun sut", poliisi kertoi.

– (Partiokaveri) käskytti tyyliin "poliisi paikalla, pidä kädet näkyvillä, jos tavoittelet puukkoa, poliisi käyttää asetta", toinen partiossa ollut poliisi sanoi kuulusteluissa.