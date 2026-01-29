Viime vuodet Nuoria Leijonia käskyttänyt Lauri Mikkola on Vaasan Sportin päävalmentaja ensi kaudesta alkaen.

Mikkolan sopimus kattaa kaksi seuraavaa kautta.

– Huikea fiilis ja innolla odotan. Kunnia päästä Vaasan Sportin päävalmentajaksi ja vetämään tätä uutta projektia, Mikkola kommentoi tiedotteessa.

44-vuotias käskijä raotti julkistuksen yhteydessä jo tulevaa kotkatyyliäänkin.

– Ensi kauden pelitapa on varmasti aktiivinen. Vahvaa yhdessä ja viisikkona pelaamista. Kaikkien täytyy reagoida nopeasti peliin ja oltava yhdessä nopeita. Tietenkin peliin kuuluu myös monenlaisia rytmejä ja niiden hallinta on avainasemassa, Mikkola avaa pelitapaansa.

Mikkola toimi kolme edellistä vuotta Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana. Hän vei Nuoret Leijonat joka kerta mitalipeleihin. Kirkkaimpana saavutuksena Mikkola johdatti Suomen MM-hopealle vuosi sitten.

Mikkola on toiminut SM-liigassa aiemmin kotikaupunkinsa Oulun Kärppien päävalmentajana. Hän sai vajaan kauden jälkeen potkut tehtävästä keväällä 2022.

Vaasalaisseuran kausi on ollut kamala. Sport on jäämässä SM-liigassa sarjajumboksi kuluvan sesongin päätteeksi. Päävalmentajana aloitti Juuso Hahl, jonka työtä jatkoi hetkellisesti Doug Shedden. Kauden vetää loppuun Jussi Tapio.