Esapekka Lappi palaa kaudella 2026 rallin MM-sarjaan Hyundain väreissä. Vuosina 2023–2024 tutuksi tulleelta korealaistiimiltä itselleen sopivan tarjouksen saanut suomalaiskuljettaja haluaa pitää MM-sarjassa hauskaa.

Lappi vannoi lokakuun lopulla SM-tallinsa Skodan järjestämässä tilaisuudessa, että lajin MM-sarja on hänen osaltaan nähty. Lappi, 35, perusteli kantaansa sillä, että MM-sirkus ja matkapäivät maailmalla vievät aivan liikaa aikaa perhe-elämältä.

Viisi viikkoa myöhemmin Hyundai ilmoitti, että Lappi palaa tallin väreissä MM-sarjaan osa-aikaisena kuljettajana. Perheenisän takinkäännös ei tapahtunut kuitenkaan aivan sormia napsauttamalla, sillä Lappi ei heti lämmennyt Hyundain tallipäällikön Cyril Abiteboulin tarjoukselle.

– Keskustelun lähtökohta oli hyvä, kun he tiesivät, että minulla on tällainen ohjelma olemassa, mutta he voivat joustaa ja voin ajaa kahdella merkillä, Lappi viittasi tammikuun alussa SM-ralliohjelmaansa Skodan ratissa.

– Pari päivää mietin Cyrilin puhelun jälkeen, että en ole lähdössä. Ajatus ei tuntunut hyvältä, kun olin itselleni jo vuoden aikana uskotellut, että en enää lähde tuonne ja ammattilaisura pääluokassa on ohi. Sen innon ja motivaation kaivaminen kesti muutaman päivän.

Lapin ajatus MM-sarjaan paluusta kirkastui pian, sillä Hyundai onnistui painamaan suomalaiskuskin matkapäivät maailmalla varsin alas. Lapin on näillä näkymin tarkoitus ajaa MM-sarjan 14 osakilpailusta viisi.

– Näyttää siltä, että poissaolopäiväni kotoa jäävät 80:een, kun mukaan luetaan SM- ja MM-sarja. Aiemmin se on ollut (MM-sarjan kuljettajana) parinsadan luokkaa, Lappi valaisee.

Viime kaudella rallin Suomen mestaruuden kartanlukija Enni Mälkösen kanssa voittanut Lappi sai MM-paluuseensa myös perheen tuen.

– Vaimostakin tuntui, että olen ollut paljon kotona. Nyt ero viime vuoteen ei ole kuitenkaan niin iso.

Hyundai poistui Jämsästä

Rallin MM-sarja alkaa tällä viikolla Monte Carlossa, mutta Lappi ja Mälkönen avaavat MM-kautensa vasta helmikuussa Ruotsin lumella. Kaksikko aloitti viime viikonloppuna SM-sarjan Mikkelin rallin voitolla.

Hyundain vakikuljettajina ensi kaudella ajavat Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Lappi jakaa kolmosauton konkari Dani Sordon ja Hayden Paddonin kanssa.

– Ajan Hyundailla ennen Ruotsia yhden päivän, ja se on siinä. Käydään pitämässä MM-ralleissa hauskaa. Ajamme vakavasti, mutta tietyllä rennolla otteella, Lappi alleviivaa.

Hyundai ilmoitti vuoden alussa luopuvansa Keski-Suomessa sijaitsevasta testialueestaan ja siirtävänsä testimajapaikkansa Etelä-Ranskaan. Hyundai piti tukikohtaansa Jämsässä vuodesta 2022.

Lappi ei usko, että muutos vaikuttaa hänen ralliarkeensa matkapäivien muodossa.

– Luultavasti se ei vaikuta. En usko, että siellä (Ranskassa) tulee minun toimesta ihan älyttömästi vierailtua.

– Tuo muutos oli varmasti faktoihin perustuva ja fiksu juttu. Hyundain auto on viime kauden perusteella kohtuullinen soralla, mutta asfaltilla on aika paljon enemmän tekemistä.

Viime kauden jälkeen maailmanmestarit Kalle Rovanperä ja Hyundailla ajanut Ott Tänak jättivät MM-sarjan, mutta Lappi tietää, että MM-kilpailu on yhä tiukkaa. Rovanperän paikan Toyotalla otti Ruotsin Oliver Solberg.

– Kaksi kovaa on poissa, mutta ei se siitä yhtään helpommaksi muutu. Aina tulee kovia kuskeja tilalle, Lappi toteaa.