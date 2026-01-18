Mikkelin SM-rallissa nähtin lauantaina pelottava onnettomuus, kun ruotsalainen Skoda-kuski Jari Liiten täräytti puuhun viidennellä erikoiskokeella.

Ambulanssi vei Jari Liitenin ja apukuljettaja Per Almkvistin sairaalaan Mikkelin SM-rallissa sattuneen vakavan kolarin jälkeen lauantaina. Skoda-kaksikko täräytti päin puuta, kun auto oli suistunut tieltä.

Liitenin omilla Facebook-sivuilla on nyt kerrottu tarkempaa tietoa ruotsalaisen kuskikaksikon voinnista.

– Molemmat röntgenkuvattiin, ja Perillä on murtuma selkärangassa, Jarilla on kolme selkärangan murtumaa ja yksi kylkiluun murtuma. Kun ambulanssi nouti heidät, Jarilla ei ollut tuntoa, eikä hän pystynyt liikkuttamaan oikeaa jalkaansa, mutta onneksi tunto on nyt palannut.

Onnettomuuden vakavuuteen nähden kuskikaksikko voi päivityksen perusteella kohtuullisesti.

– Molemmat ovat pahoin kolhiintuneita ja kärsivät kovista kivuista, mutta ainakin he ovat hengissä, ja se on tärkeintä. Per jää sairaalaan yöksi ja voi todennäköisesti palata kotiin huomenna. Jari jää vielä pariksi päiväksi.

Mikkelin SM-rallin voittajaksi ajoi odotetusti Esapekka Lappi.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Rallit.fi-sivusto.