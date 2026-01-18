Toyotan Sami Pajari aloittaa ensi viikolla toisen täyden kautensa rallin MM-sarjassa ykkösluokan autossa.

Pajari aloitti viime kauden varmistellen ja kokemusta keräten. Kesän aikana moni kaipasi mieheltä lisää vauhtia, jota suomalainen myös tarjoili kauden toisella puoliskolla. Varsinkin kaksi viimeistä MM-rallia Japanissa ja Saudi-Arabiassa antoivat osviittaa Pajarin vauhdista.

Nyt edessä on kuitenkin kuuluisa vedenjakaja. Toinen kausi pääluokassa tietää sitä, että kokemusta ei ole enää aikaa hankkia, vaikka kilpakumppanit ovat kiertäneet samoja kisoja jo vuositolkulla. Nyt tarvitaan lisää tuloksia.

– Selvästikin nyt tilanne tulee olemaan erilainen. Viime vuonna kyse oli oppimisesta, koska kaikki tapahtui ensimmäistä kertaa tässä autossa. Auto tuntuu edelleen tosi erilaiselta niihin verrattuna, joilla ajoin ennen, Toyotan suomalaiskuljettaja sanoo.

– Olemme paljon valmiimpia kilpailemaan täysillä ja puskemaan tosissaan.

Viime kauden toinen puolisko toi Pajarille paljon kaivattua itseluottamusta. Pajari todisti kaikille ja varsinkin itselleen, että kuuluu MM-sarjan pääluokkaan.

– Kauden toisesta puoliskosta tuli viime vuonna koko ajan parempi ja ajoimme pohja-aikoja muutamissa ralleissa sekä saavutimme ensimmäisen podiumin Japanissa. Johdimme rallia ensi kertaa Saudeissa. Niistä kisoista jäi hyvä fiilis, ja tunnen todella, että olen nyt valmiimpi.

Uusi kausi alkaa Monte Carlosta, jossa olosuhde on aina arvaamaton. Toyotan ja Hyundain testeissä ennen kisaa lunta ja jäätä piisasi.

– Fiilis on todella hieno. On mahtavaa aloittaa toinen kausi Rally1-autossa. Olosuhde testeissä oli luminen, joka on hyvin erilainen kuin edellisessä rallissa viime vuonna. Olen silti äärimmäisen valmis ja onnellinen, että saan olla täällä. Oli kivaa pitää vähän lomaa, mutta nyt on hienoa olla takaisin töissä.