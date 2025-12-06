Miten Suomi pystyi lyömään ylivoimaisen vihollisen talvisodassa?

Talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen. Keskeisessä asemassa olivat taistelut Suomussalmella.

Neuvostojoukkojen rynniessä rajan yli, oli heitä Suomussalmen Juntusrannassa vastassa hyvin pieni, noin 40 miehen vahvuinen osasto.

– Kun tämä osasto ilmoitti Suomussalmelle, että nyt vihollinen on tullut ja tulee lujaa, niin sitä ei siellä uskottu. Ensivaiheessa päämajaan ilmoitettiin, että sieltä on tulossa puolijoukkue venäläisiä, kertoo tietokirjailija ja sotahistoriaan erikoistunut toimittaja Jukka Halonen.

Suomalaisten viivytyksestä huolimatta Neuvostoliiton puna-armeijan 163. divisioona pääsi etenemään kohti Suomussalmen kirkonkylää.

Suomalaiset polttivat Suomussalmen kirkonkylän 7. joulukuuta.

– Kylää ei voinut jättää venäläisten asutettavaksi. Kyläläiset katsoivat vastarannalta oman kylänsä tuhoa.

Mutta miten Suomi pystyi lopulta lyömään ylivoimaisen vihollisen?

Halosen mukaan yksi ensimmäisistä syistä oli Neuvostoliiton johtaja ylimielisyys, jonka mukaan piskuinen Suomi nielaistaisiin nopeasti yhtenä suupalana.