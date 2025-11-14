



Putin on tuhonnut perintönsä | MTV Uutiset



Venäjä-tutkija: Putin on pakkomielteinen siitä, mitä hänestä ajatellaan: "Hän on tuhonnut kaikki saavutuksensa" 2:00 Katso video: Putin on tuhonnut "typerällä sodallaan" sen, mitä pitää itse arvokkaimpana. Julkaistu 13 minuuttia sitten Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Arvostettu Venäjä-tutkija ja historioitsija Mark Galeotti arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin halusi jäädä historiaan miehenä, joka palautti Venäjän suuruuden, mutta hänet tullaan muistamaan aivan toisin. Galeotti ei usko, että Putin hankkiutuisi eroon ulkoministeri Sergei Lavrovista kyseenalaisin tavoin. Mark Galeotti, arvostettu brittiläinen historioitsija ja Venäjän turvallisuuspolitiikan asiantuntija, sai Ukrainan sodan alettua porttikiellon Venäjälle. Hänen uusin kirjansa Sodista taottu Venäjä – muinais-Venäjästä nykypäivään kuvaa, kuinka sodat ovat muovanneet koko maan identiteetin. Galeottin mukaan presidentti Vladimir Putin valehtelee käyvänsä sotaa Venäjän turvallisuuden vuoksi. Esteet hän raivaa tieltään. Viimeisimmän spekulaation kohteeksi on joutunut edustustehtävistä poissa ollut ulkoministeri Sergei Lavrov. Galeotti ei usko, että hän olisi joutunut Putinin epäsuosioon. – Lavrov oli aikoinaan kansainvälisen diplomatian jättiläinen. Nyt hän on mies, jonka Putin lähettää toistamaan yhä naurettavampia propagandaväitteitä. Lavrov ei varmasti nauti tästä, Galeotti arvioi. – Kyseessä on mies, joka on yrittänyt jäädä eläkkeelle vuodesta 2014. Voi olla, että Putin päästää hänet nyt menemään, mutta ei siksi, että hän olisi tyytymätön Lavroviin. Hän on vain tullut tiensä päähän, hän jatkaa. Galeotti uskoo, että 75-vuotiaan Lavrovin poissaolon syynä voi olla yksinkertaisesti myös sairaus, eikä se, että hän olisi joutunut Putinin epäsuosioon siksi, että hän olisi pilannut mahdollisuudet Putinin ja presidentti tapaamiselle Budapestissä.





Donald Trumpin

Galeottin mukaan on tyypillistä, että Venäjällä ei haluta myöntää, että yli 70-vuotiaat tärkeät valtionmiehet voisivat sairastua.

Venäläiset tukevat sotaa näennäisesti

Se, kuinka paljon venäläiset todella ovat Ukrainan sodan kannalla, ei selviä kyselyistä. Venäläiset tietävät pitää mölyt mahassaan. Venäläisillä on usein kaksi totuutta, se, jonka voi sanoa julkisesti ja se, josta puhutaan vain perheen kesken.

Suurin osa venäläisistä olisi helpottunut, jos Ukrainan sota saataisiin päätökseen.

– Kyseessä on aina vain röyhkeämpi autoritäärinen hallinto. Monella venäläisellä on todella huolia sotaan liittyen, mutta he tietävät, että protestointi, edes sosiaalisessa mediassa, on riski joutua vankilaan, Galeotti selittää.

– Kyse ei ole siitä, että venäläiset tukisivat sotaa, he vain pelkäävät hallintoa, hän jatkaa.

Galeotti muistuttaa, että suuri osa venäläisistä on kuitenkin myös Kremlin propagandan pauloissa.

Venäjän talous puolestaan on niin syvällä sodassa, että sen tulisi asteittain siirtyä sotataloudesta takaisin normaaliin, rauhanajan talouteen.

Veteraanit paljastavat totuuden

Ukrainan sota ei myöskään kosketa venäläisiä syvästi, he tuntevat sen edelleen erikoisoperaationa. Todellisuus sen kauhuista paljastuu vasta, kun sota on ohi.

– Suurin ongelma tulevat olemaan veteraanit. Noin miljoona sotilasta palaa kotiin fyysisesti ja henkisti arpeutuneena. He tuntevat itsensä petetyksi, koska heitä johdettiin harhaan, sotimaan väärin perustein.

Galeotti muistuttaa, että veteraaneja ei ole palannut kotiin Ukrainasta kertomaan, millaisia kauhuja he sodassa ovat kokeneet, toisin kuin esimerkiksi Afganistanin ja Tšetšenian sodissa.

– Kun sotilaat palaavat kotiin, venäläiset voivat järkyttyä kuullessaan, millaista sotaa heidän nimissään käytiin.

Suomella ei huolta

Kirjassaan Galeotti kirjoittaa myös talvisodasta. Vaikka talvisota oli nolo kokemus diktaattori Joseph Stalinille, on talvisota silti tärkeä luku Venäjän sotahistoriassa.

– Muistan puhuneeni venäläisten sotilaiden kanssa siitä, mitkä länsimaat ovat sotilaallisesti merkittäviä. Ilokseni he mainitsevat Iso-Britannian mutta myös Suomen. Juuri sen vuoksi, että he tietävät suomalaisen päättäväisyyden ja suomalaisten tahdon puolustaa maataan.

Galeottin mukaan Venäjän armeijan sotilaspäälliköt ovat hyvin tietoisia Suomen puolustustaidoista. Lisäksi Putin on hyvin tietoinen riskeistä. Tämän vuoksi Galeotti voi rauhoitella suomalaisia; hän pitää minkäänlaista sotilaallista yhteenottoa Venäjän ja Suomen välillä hyvin epätodennäköisenä.

– Suomi on vaikea kohde, ja lisäksi, se on osa Natoa, hän arvioi.

– Toisekseen Putin on aina pitänyt Ukrainaa erityisenä, osana Venäjää. Hän ei ajattele niin Suomesta.

Putin tuhosi saavutuksensa

Galeottin mukaan karu totuus on, että Ukrainan miehitettyjä alueita ei saada takaisin. Taistelu käydään nyt lopusta Ukrainasta.

Galeottin mukaan Putin ei ole strateginen, hän on opportunisti, joka improvisoi.

– Hän haluaa Ukrainasta jotain, mitä hän voi kutsua voitoksi. Se tarkoittaa osaa Ukrainan alueista. Hän haluasi myös jonkinlaisen kontrollin olemassa olevalle Ukrainalle. Uskon, että hänen täytyy tyytyä alueluovutuksiin, Ukrainan maana hän on jo menettänyt, Galeotti sanoo.

Putin on pakkomielteinen siitä, miten historiankirjat kirjoittavat hänestä ja mitä ihmiset hänestä ajattelevat. Galeottin mukaan Putin kyselee asiasta historioitsijoilta jatkuvasti. Putin halusi jäädä historiaan miehenä, joka palautti Venäjän suuruuden. Galeotti uskoo päinvastaiseen.

– Putin on mies, joka kahdella ensimmäisellä presidenttikaudellaan saavutti paljon, se pitää tunnustaa. Hän on kuitenkin tuhonnut lähes kaikki saavutuksensa tämän typerän, imperialistisen sodan nimissä. Niin hänet tullaan muistamaan. Miehenä, joka tuhosi Jeltsinin jälkeisen aikakauden kaikki potentiaaliset hyödyt, hän päättää.