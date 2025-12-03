Kenttäposti välitti sotien aikana rintaman ja kotirintaman välillä yli miljardi kirjettä.

Fazerin arkistossa tehtiin viime vuonna merkittävä löytö: Satoja sodanaikaisia rintamalta lähetettyjä kirjeitä.

Nyt yhtiö on julkaissut saamiaan kirjeitä myös digitaalisena kaiken kansan nähtäväksi, mutta miksi sotilaat kirjoittelivat näin innokkaasti makeisyhtiölle?

Yksi syy on kampanja, jossa yritykset lähettivät paketteja "tuntemattomille sotilaille" rintamalle. Näitä paketteja jaettiin erityisesti joulun aikaan.

– Meidän herkkujen lisäksi sinne on mennyt myös neuleita eli työntekijöille ostettiin lankaa ja sitten neulottiin esimerkiksi hanskoja ja pipoja, Fazer Makeisten viestintäjohtaja Liisa Eerola selittää.

Nyt löytyneissä kirjeissä kiitellään muun muassa saaduista paketeista. Joissakin kirjeissä toivottiin myös uusia lähetyksiä, ja osassa sellaisia on jopa tilattu ja laitettu rahaa kirjeen mukaan.

– Sävy oikeastaan on jopa yllättävän hilpeä. Kerrotaan vähän, että mitä mitä kuuluu siinä rajoissa, kun näissä kirjeissä voitiin, Eerola kertoo.

Tapa jatkui koko sota-ajan

Tutkijatohtori Ilari Taskinen Tampereen yliopistosta on erikoistunut sota-ajan kirjeenvaihtoon.