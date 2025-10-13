Leppävirtalaismies hankki 124-vuotiaan maatilan, jonka ullakolta löytyi harvinainen aarre.

Leppävirralla asuva Antti Saarela hankki perheelleen 124-vuotiaan vanhan maalaistalon viime kesän aikana. Vanhan talon ullakkotiloja peratessa vastaan tuli harvinainen, viime vuosisadalla allekirjoitettu kirje.

Saarela kertoo, että vanhaan rakennuksesta voi löytyä mitä ihmeellisimpiä asioita.

– 124-vuotias maalaistalo, niin sieltä löytyy vaikka ja mitä, Saarela kertoo MTV Uutisille.

Maalaistalon vintiltä löytyi presidentti Mannerheimin allekirjoittama viesti, jossa kerrottiin, että Ivan Möykky kaatui taistelussa. Viesti on päivätty maaliskuun 11. päivä vuonna 1940.

Tuolloin oli talvisodan 103. päivä. Suomen Sotilas -lehden mukaan neuvostojoukot hyökkäsivät silloin rajusti Viipuria puolustavia suomalaisjoukkoja vastaan ja tunkeutuivat Viipurin eteläisiin esikaupunkeihin.

Talvisodan päättymisestä tuli tänä vuonna 85 vuotta. Talvisota päättyi kaksi päivää Ivanin kaatumisen jälkeen 13. maaliskuuta vuonna 1940.

– Lohduttakoon Teitä tietoisuus, että olette saaneet antaa Suomelle kalleimman uhrin, viestissä kerrotaan.

Presidentti Mannerheim allekirjoitti omaisille lähetetyn viestin Ivanin sodassa kaatumisesta.

Saarela kertoo, että Ivanin perhe oli asettunut kyseiseen taloon evakkoon talvisodan päätyttyä. Hän halusi löytää suruviestille oikean paikan ja kaatuneen sukulaiset tai muuta perhettä, koska on itsekin evakossa Suomeen saapuneiden perillisiä.

– Kyseessä oli harvinainen nimi ja onneksi sitten henkilön läheiset löytyivät.

Saarela kertoo, ettei kaatuneella ollut suoria rintaperillisiä tai sukulaisia, mutta sukulainen löytyi kuitenkin Savonlinnasta.

Saarela kertoo olevansa iloinen siitä, että arvokas viesti pääsee ansaitsemaansa osoitteeseen. Hän kertoo kunnioittavansa sotaveteraaneja ja sodassa kaatuneita.

– Nämä ovat niitä todellisia nettomaksajia Suomen yhteiskunnassa, Saarela sanoo.

Isäni serkku

Savonlinnasta löytynyt Möykyn sukulainen on Pia, joka kertoo MTV Uutisille olevansa onnellinen ja erittäin iloinen siitä, että Suomesta löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät tällaisten todistusten arvon.

– Miten onnellinen olin, että paperi löytyi, sukututkimusta parikymmentä vuotta tehnyt Pia kertoo.

Hän kuvailee tilannetta uskomattomaksi, sillä paperi vaikuttaa olevan vielä hyvässä kunnossa.

– Iloitsen siitä, että paperin löysi henkilö, joka oli kiinnostunut aiheesta ja arvostaa niin paperia että uhrausta, joka Suomelle on tehty.

Pia kertoo Ivanin olleen hänen isänsä serkku. Hän oli kertoman mukaan ristimänimeltään Johannes, mutta etunimi oli vaihdettu venäläistyyliseksi. Suvussa hänestä on aina puhuttu Johanneksena.

Kuolinviesti on aikoinaan tuotu Saarelan ostamaan taloon Johanneksen äidille.

– Äitinä se tuska tulee myös lähelle. Ja se kunnioitus kaikkia sodassa kaatuneita kohtaan, Pia selvittää tuntojaan.

Sukututkimuksesta innostunut nainen kertoo, että ainakin omassa kaveri- ja tuttavapiirissä kyseiset todistukset ovat harvinaisia.

– Yksi kavereista harrastaa sotahistoriaa, ja hänkään ei ole nähnyt kuin yhden museoiden ulkopuolella.

Pia odottaa nyt arvopaperin saapumista postitse ja aikoo selvittää, mikä olisi se paras tapa, jolla arvokas historiallinen dokumentti saadaan säilymään jatkossa.

– Haluan, että todistus säilyy mahdollisimman hyvin. Oli uskomaton sattuma, että paperi löytyi näin hyvässä kunnossa.