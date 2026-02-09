Voislav Torden jäi heinäkuussa 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, mistä hänen oli tarkoitus lentää Nizzaan.

Sotarikoksista elinkautiseen vankeuteen tuomittu venäläismies kertoi tänään Helsingin hovioikeudelle oman versionsa tapahtumista, joissa 22 ukrainalaista kuoli Itä-Ukrainan Luhanskissa syyskuun alussa 2014. Voislav Torden on kiistänyt kaikki syytteet.

Torden kertoi matkustaneensa Norjasta Luhanskiin edeltävän kesän lopulla, koska halusi auttaa venäjänkielistä väestöä, jonka elämä hänen mukaansa oli vaarassa. Hänen mukaansa Ukrainan viranomaiset olivat rajoittaneet paikallisten oikeuksia.

Torden sanoi olleensa Luhanskissa osa Rusitsh-ryhmää, joka hänen mukaansa oli tuolloin täysin itsenäinen ja riippumaton. Ryhmällä oli hänen mukaansa käytössään vain kevyt aseistus ja se liikkui siviilipakettiautolla. Ryhmän komentaja oli mies, joka käytti taistelunimeä "Serb", Torden sanoi.

– Komentaja Serb oli autoritaarinen komentaja. Hän on komentanut hyvin tiukasti käskyjään, Torden sanoi.

Helsingin käräjäoikeuden aiemmin antaman tuomion mukaan Torden toimi Rusitsh-taistelijaryhmässä apulaispäällikkönä. Torden kiisti, että tapahtuma-aikaan hänellä olisi ollut käskyvaltaa ryhmässä.

– Rusitshin ainoa komentaja oli Serb, joka antoi kaikki käskyt, hän sanoi.

Torden: Ei ollut kalustoa

Ukrainalaisten tappaminen tapahtui 5. syyskuuta tarkastuspisteellä. Syyttäjän mukaan Rusitshin sotilaat olivat ripustaneet tarkastuspisteelle Ukrainan lipun, ja ukrainalaiset luulivat sen olevan Ukrainan hallussa. He pysähtyivät, ja Rusitsh-taistelijat avasivat tulen, syytteessä sanotaan.

Torden kertoi tulleensa tarkastuspisteen lähistölle toimittajan kanssa. Hän sanoi auttaneensa toimittajaa, joka kuvasi reportaasia ja haastatteli paikallisia ihmisiä.