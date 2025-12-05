Helka Visuri on valittu Vuoden Lotaksi 2025. Hän aloitti viestilottana täytettyään 17 vuotta ja toimi tehtävässä Pieksämäen Ilmavalvonta-aluekeskuksessa talvi- ja jatkosodassa.
Kun talvisota syttyi marraskuussa 1939, oli Helka Visuri lukiolainen. Nuoresta iästään huolimatta hän halusi päättäväisesti mukaan lottatyöhön – olihan hänen äitinsäkin työskennellyt Lotta Svärd -järjestössä 1920-luvulla.
Visuri työskenteli Pieksämäellä, jonne määräykset jaettiin Mikkelistä.
– Meidän tehtävämme viestilottina oli olla puhelinten ääressä. Mikkeli oli se pääpaikka, josta määräykset annettiin, muistelee Visuri mieleen painuneita hetkiä.
Erityisesti hän muistaa ensimmäisen määräyksen, joka suunnattiin lotille.