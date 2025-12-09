Tikkurilassa Carl Albert Edelfeltin aukiolla sijaitseva teos on tehty muun muassa teräksestä, kuparista ja pronssista.
Vantaan taidemuseo Artsi ja Vantaan kaupunki julkistivat tiistaina metallisen Korppi-veistoksen, jonka korkeus on yli 10 metriä ja siipiväli 30 metriä.
Teoksen valaistus ja korpin liikkuva ja räpsähtelevä robotoitu silmä kytkettiin päälle viikoksi julkistamistilaisuudessa. Korpin robottisilmä käynnistetään uudelleen keväällä.
Tikkurilassa Carl Albert Edelfeltin aukiolla sijaitseva teos on tehty muun muassa teräksestä, kuparista ja pronssista.
Teoksen taustalla on taiteilijapariskunta Teija ja Pekka Isorättyä. Vantaan kaupungin mukaan Korppi on toteutettu steampunk-tyylillä, joka yhdistää 1800-luvun höyrykoneaikakautta tulevaisuudennäkymiin.