Louvren uusi johtaja on Christophe Leribault.
Ranskassa Louvren taidemuseolle on nimitetty uusi johtaja. Christophe Leribault siirtyy tehtävään Versailles'n palatsin johtajan tehtävästä. Louvren edellinen johtaja Laurence des Cars jätti paikkansa tiistaina.
Louvren viime kuukaudet ovat olleet skandaalien sävyttämiä. Lokakuussa museossa tehtiin sen aukioloaikana röyhkeä varkaus, jossa varastettiin 88 miljoonan euron arvosta koruja. Ranskan ylähuoneen kulttuurikomission tilaaman raportin mukaan museon turvatoimissa oli vakavia puutteita.
Helmikuussa Louvre kertoi laajasta pääsylippuhuijauksesta, joka aiheutti museolle arviolta jopa 10 miljoonan euron tappiot.
Museo on kärsinyt hiljattain myös kaksi vesivahinkoa.