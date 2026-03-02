Amsterdamin Rijksmuseum kertoo, että sen käsiinsä saama maalaus on paljastunut Rembrandtin varhaiseksi työksi.
Aiemmin Rembrandtin maalauksena esitellyn teoksen arvioitiin 1960-luvulla olleen sittenkin jonkin vähemmän tunnetun taiteilijan kädenjälkeä, kertoo Guardian.
Museon mukaan edistyneen skannausteknologian ja tyylianalyysin avulla on kuitenkin saatu varmuus siitä, että kyseessä on todella Rembrandtin teos.
Maalaus myytiin yksityiselle omistajalle vuonna 1961. Sen sijainti on siitä lähtien ollut tuntematon, kunnes nykyinen omistaja otti yhteyttä Rijksmuseumiin ja kysyi, voisiko kyseessä olla hollantilainen maalaus.
Vuodelta 1633 peräisin oleva maalaus kuvaa profeetta Sakariasta, joka saa ilmestyksen arkkienkeli Gabrielilta.
Maalaus on nyt Rijksmuseumilla pitkäaikaislainassa ja on esillä museossa keskiviikosta lähtien.