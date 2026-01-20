Lapin sota -elokuvasta julkaistiin ensimmäisiä otoksia.

Aku Louhimiehen ohjaamasta Lapin sota -elokuvasta on julkaistu ensimmäisiä maistiaisia. Elokuva sijoittuu vuoteen 1944, Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa.

Elokuvassa nuori sotamies Heikki taistelee Karjalan kannaksella ystävänsä Paulin kanssa. Komppaniaan liittyy vankilasta vapautunut Arvo, jonka maailmankuva haastaa muiden käsitykset sodasta ja velvollisuudesta. Aselepo herättää toivon kotiinpaluusta, mutta pian selviää, että Suomen on käännyttävä entisiä saksalaisia liittolaisiaan vastaan Lapissa.



Samaan aikaan Rovaniemellä saksalaisten tulkkina työskentelevä Saara joutuu valitsemaan tulevaisuutensa: jäädä Suomeen vai paeta Saksaan rakastettunsa, majuri Duisbergin, kanssa.

Päärooleissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård ja saksalainen Volker Bruch, joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -sarjan pääroolista.

Antti Tuurin Rauta-antura