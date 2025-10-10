Teräsleidit-komedian jatko-osan traileri julkaistiin.
Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit-komedia saa jatkoa. Teräsleidien ensimmäinen osa oli Suomessa vuoden 2020 katsotuin elokuva.
Teräsleidien jatko-osa, Teräsleidit – kuin viimeistä päivää, kuvattiin viime kesänä ja se saa ensi-iltansa 25 joulukuuta. Tolan lisäksi käsikirjoituksessa ovat mukana Karoliina Lindgren ja Aleksi Bardy.
Elokuvassa teräsleidit Inkeri, Raili ja Kerttu seikkailevat jälleen. Pääosassa Inkerinä nähdään Leena Uotila. Muissa rooleissa aiemmasta Teräsleidit-elokuvasta tuttu, Inkerin sisarta Railia näyttelevä Seela Sella, sekä aivan uusissa rooleissa Kerttuna Sanna-Kaisa Palo ja Mattina Eero Saarinen.
Katso traileri tästä: