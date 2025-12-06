Sairauskohtauksesta toipuva Aku Louhimies vieraili itsenäisyyspäivän Huomenta Suomessa.
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies, 57, vieraili itsenäisyyspäivän Huomenta Suomessa.
Louhimies sai elokuun lopussa vakavan sairauskohtauksen, joka vei hänet sairaalahoitoon. Tällä hetkellä hän kertoo voivansa hyvin.
– Hienoa, että Suomessa on osaavia lääkäreitä ja sairaanhoitohenkilökuntaa. Tämä on puolustamisen arvoinen maa, Louhimies toteaa.
Lokakuussa uutisoitiin Louhimiehen palanneen töihin sairauslomaltaan. Ohjaaja työstää tällä hetkellä elokuvaa Lapin sota, jonka kuvaukset jatkuvat tammikuun lopussa.
– Olen vielä toipumassa, mutta hyvää vauhtia. Vielä en saa juosta maratonia, mutta jos sitten keväällä, Louhimies jatkaa.