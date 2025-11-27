Nordisk Film julkaisi Kaija Koon Kaunis rietas onnellinen -elokuvan trailerin.
Kaija Koon elämästä ja urasta kertovan Kaunis rietas onnellinen -elokuvan traileri on julkaistu. Elokuva saapuu valkokankaille 18. helmikuuta 2026, ja sen pääroolissa nähdään näyttelijä Oona Airola.
Käsikirjoittajana toimii Ilona Ahti ja dramaturgina Paula Vesala. Elokuvan on ohjannut Selma Vilhunen.
Katso elokuvan traileri alta!