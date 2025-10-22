Suomalaisten elokuvantekijöiden tulisi panostaa ja luottaa kotimaisten tarinoiden kansainväliseen potentiaaliin. Näin katsovat uunituoreen Sisu 2 -toimintaelokuvan tekijät.
– Suosittelisin kaikille kaivamaan ”boolssit” esiin, nyhväämisellä ei synny mitään kiinnostavaa. Mielestäni kannattaa tehdä suomalaisista aiheista, ja tehdä jotain, joka erottuu massasta, lataa elokuvaohjaaja Jalmari Helander.
Tänään ensi-iltaan tullut Helanderin ohjaama ja käsikirjoittama Sisu 2 tähtää maailmanlaajuiseksi vientituotteeksi, samalla kotiyleisöä miellyttäen.
Hengästyttävän hurmeiselle toiminnalle muskelit takaa yli 11 miljoonan euron budjetti – yksi suomalaiselokuvien suurimmista. Vertailukohtana viime vuoden kotimaisen hitin Myrskyluodon Maijan budjetti oli nelisen miljoonaa.
Ensimmäinen Sisu niitti menestystä ulkomailla, mikä helpotti jatko-osan levitystä sekä entistä isomman rahoituksen saamista. Tuottaja uskoo, että Sisun myötä on onnistuttu löytämään joka maailmankolkkaan levitettävissä oleva brändi ja konsepti.
– Nythän tässä on ihan oikeasti mahdollisuus lähteä tekemään franchisea. Tämä on helppo positioida markkinoille maailmanlaajuisesti, Aasiasta Pohjois-Amerikkaan. Samalla tämä ymmärretään maailmalla suomalaisena elokuvana, kertoo .