Ensimmäinen Sisu niitti menestystä ulkomailla, mikä helpotti jatko-osan levitystä sekä entistä isomman rahoituksen saamista. Tuottaja uskoo, että Sisun myötä on onnistuttu löytämään joka maailmankolkkaan levitettävissä oleva brändi ja konsepti.

– Suosittelisin kaikille kaivamaan ”boolssit” esiin, nyhväämisellä ei synny mitään kiinnostavaa. Mielestäni kannattaa tehdä suomalaisista aiheista, ja tehdä jotain, joka erottuu massasta, lataa elokuvaohjaaja Jalmari Helander .

Petri Jokiranta

Kovanaamat vastakkain

Konnaroolissa vuosirenkaita ei ollut syytä piilotella. Varsin fyysisistä kuvauksista rapakon taakse palattuaan 73-vuotias Lang meni lähes suoraan lonkkaleikkaukseen. – Olin aika hakattu. Näyttelin kipeän lonkan kanssa, mutta esitänkin karkeaa vanhaa ukkoa – homma toimi! Rakastan fyysisiä kuvauksia, oli nautinto työskennellä Jorman kanssa.

Ramboilua luvassa

– Sisu muutti näkymäni tosi erilaisiksi, mitä ne olivat sitä ennen. Nyt jos minulle puhutaan jostain projektista, se on totta. Olen onnellinen siitä, miten hyvin kaikki on mennyt aika mahdottoman unelman kanssa.