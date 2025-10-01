Aku Louhimies on palannut sairauslomaltaan töiden pariin.
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies, 57, on palannut töihin ja Lapin sota -elokuvan kuvauksiin Lappiin, kertoo Ilta-Sanomat.
Louhimies kommentoi IS:lle lyhyesti vointiaan viestitse.
– Täällä ollaan Torniossa. Kuvataan. Seuraavaksi siirrymme Muonioon, hän kertoo.
Ohjaaja vastaa kysyttäessä myös voivansa tällä hetkellä hyvin.
– Kiitos kysymästä. Vointi on mahtava, vastaa Louhimies ja täydentää viestinsä lehden mukaan iloisella nauruhymiöllä.
Aku Louhimies sai vakavan sairauskohtauksen ollessaan vapaa-ajan vietossa sunnuntaina 31. elokuuta. Ohjaaja joutui sairauskohtauksen takia sairaalahoitoon.
– Louhimies toipuu parhaillaan sairaalassa ja ennuste on hyvä, Lapin sota- elokuvan tuotannossa Louhimiestä paikannut Andrei Alén kommentoi 2. syyskuuta, jolloin Louhimies oli yhä sairaalassa.
Tuolloin elokuvaa oli ehditty kuvata kahdeksan kuvauspäivän ajan ja meneillään oli ennalta suunniteltu kuvaustauko. Alén kertoi vievänsä elokuvaprojektia eteenpäin väliaikaisesti ja Louhimiehen tulevan osallistumaan tuotantoon heti, kun se hänen toipumisensa kannalta on mahdollista.
Louhimies ei ole kertonut, mistä sairauskohtauksesta oli kyse.
Hänen tunnetuimpia töitään ohjaajana ovat muun muassa vuonna 2017 julkaistu Tuntematon sotilas sekä vuonna 2005 julkaistu Paha maa. Hän on voittanut ohjaustöillään kahdesti parhaan ohjauksen Jussi-palkinnon sekä elokuvista Paha maa että Valkoinen kaupunki.