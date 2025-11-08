



Matleena Kuusniemi pettyi naisten käytökseen – muistelee nyt kohua: "Tuntui paskamaiselta" 9:07 Videolla Matleena Kuusniemi kertoo, miten on oppinut käsittelemään pettymyksiä. Julkaistu 08.11.2025 12:47 Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Näyttelijä Matleena Kuusniemi oli vuonna 2018 mukana Me Too -aiheen käsittelyssä, jossa nostettiin esiin elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen kyseenalaisia ohjaamismetodeja. Elokuvaohjaaja Aku Louhimies joutui kohun keskelle maaliskuussa 2018, kun Yle julkaisi jutun, jossa tunnetut näyttelijät kertoivat Louhimiehen kyseenalaisista ohjaamismetodeista. Yksi heistä oli Matleena Kuusniemi. Aihetta käsiteltiin mediassa laajasti ja siitä tuli osa Me Too -liikettä. Louhimies totesi tuolloin, että näyttelijöillä on aina mahdollisuus sanoa, jos joku asia ei heille käy. Louhimies julkaisi tuohon aikaan Facebookissa myös oman





vastineensa

Ylen artikkeliin. Louhimies kirjoitti, että on pyrkinyt luomaan tuotannoissaan hyvän yhteishengen ja kunnioittavan ilmapiirin, missä on epäonnistunut.

Hän totesi, ettei voi eikä halua kiistää toisten tunteita tai muistoja ja toivoi, että asianosaiset olisivat puhuneet hänelle esiin nostetuista epäkohdista aiemmin.

Nyt Huomenta Suomessa vieraillut Kuusniemi muistelee Me Too -kannanottoaan. Hän ei maininnut haastattelussa Louhimiestä nimeltä.

– Olen aina tykännyt haasteista ja omien pelkojen voittamisesta. Sillä oli oma hintansa. Se oli välillä todella raskasta ja turhauttavaa ja tuntui paskamaiselta.

– Vaikka osasin varautua siihen, että kaikki eivät tule tästä tykkäämään, aina tulee yllätyksiä, Kuusniemi kertoi.

Kuusniemi nostaa esiin yhden pahimmista yllätyksistä, jonka hän tuolloin kohtasi. Etenkin vanhemmat naiset tuntuivat nousevan häntä vastaan.

– Se tuntui sellaiselta, että tätä en ymmärrä. Mutta ylipäätään se, että siitä asiasta ei ollutkaan niin helppo keskustella kaikkien kanssa ja se aiheutti defenssejä ja suorastaan saivartelua.

– Ei pysytty asiassa ja ongelmassa, mistä siinä oli kyse, Kuusniemi toteaa.

Kuusniemi on kuitenkin sitä mieltä, että asian esille nostaminen kannatti, koska siten asioille löydettiin käsitteitä ja niistä pystyttiin keskustelemaan ja puuttumaan erilaisiin väärinkäytöksiin.

Naisvihan muuttamisen ja käsittelemisen osalta Kuusniemi kokee, ettei maailma tule koskaan valmiiksi.

– Vähän kuin tasa-arvo ylipäätänsä, että siitä on pakko pitää koko ajan huolta, olla hereillä ja tietyllä tavalla valvoa näitä asioita. Se jatkuu joka tapauksessa aina, Kuusniemi summasi.

Kuusniemi näyttelee Yle Areenan uudessa sarjassa nimeltään Kaikki rakastavat hevosia. Sarja nähdään Yle TV1:llä 9. marraskuuta alkaen.

Alla olevalla videolla Matleena Kuusniemi kertoo, miten on voittanut hevospelkonsa näyttelemisen myötä.

