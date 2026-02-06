Liiketoiminta ja kehitys

Elokuvasta on julkaistu nyt ensimmäinen traileri!

Laulaja Jenni Vartiainen tekee elokuvassa näyttelijädebyyttinsä. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Pihla Viitala (Eevis) ja Aku Sipola (Touko). Muissa rooleissa nähdään muun muassa Kristo Salminen ja Tomi Alatalo .

Dome Karukosken ohjaama romanttinen draamaelokuva Rakkautta ja virtahepoja saapuu valkokankaille 25. syyskuuta 2026. Elokuva perustuu kirjailija Emmi-Liia Sjöholmin Virtahevot-romaaniin.

Tiedotteessa kerrotaan, että elokuvassa kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä kohtaavat kreikkalaissuomalaisissa häissä keskellä omia eroprosessejaan. Vielä naimisissa oleva, vähäistä menestystä niittänyt muusikko Touko tuntee vetoa juuri eroamassa olevaan Eevikseen. Häissä on vieraana myös Toukon vaimo, tunnettu laulajatähti Leena, joka huomaa Toukon ja Eeviksen välisen vetovoiman.