Kaija Koo -elokuvan ensimmäinen traileri julki

Nordisk Film julkaisi Kaija Koon syntymäpäivän kunniaksi Kaunis rietas onnellinen -elokuvan ensimmäisen trailerin.
Kaija Koon elämästä ja urasta kertovan Kaunis rietas onnellinen -elokuvan ensimmäinen traileri on julkaistu.
Elokuva saapuu valkokankaille 18. helmikuuta 2026, ja sen pääroolissa nähdään näyttelijä Oona Airola.
Nordisk Film kertoo tiedotteessa, että Kaunis rietas onnellinen -elokuvan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä pääkaupunkiseudulla. Käsikirjoittajana toimii Ilona Ahti ja dramaturgina Paula Vesala. Elokuvan on ohjannut Selma Vilhunen.
– Oli säväyttävää nähdä ensimmäinen pätkä Kaunis rietas onnellinen -elokuvasta. Oona Airola on loistava roolissaan. Ja hätkähdin suorastaan, kun Jari Virman tuli Markkuna ruutuun: palasin hetkessä vuosikymmenten taakse muistoihini, Kaija Koo kommentoi tiedotteessa.
Katso elokuvan traileri alta!