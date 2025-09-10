Kaija Koo -elokuvan ensimmäinen traileri julki

Julkaistu 58 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Nordisk Film julkaisi Kaija Koon syntymäpäivän kunniaksi Kaunis rietas onnellinen -elokuvan ensimmäisen trailerin.

Kaija Koon elämästä ja urasta kertovan Kaunis rietas onnellinen -elokuvan ensimmäinen traileri on julkaistu.

Elokuva saapuu valkokankaille 18. helmikuuta 2026, ja sen pääroolissa nähdään näyttelijä Oona Airola.

Nordisk Film kertoo tiedotteessa, että Kaunis rietas onnellinen -elokuvan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä pääkaupunkiseudulla. Käsikirjoittajana toimii Ilona Ahti ja dramaturgina Paula Vesala. Elokuvan on ohjannut Selma Vilhunen.

– Oli säväyttävää nähdä ensimmäinen pätkä Kaunis rietas onnellinen -elokuvasta. Oona Airola on loistava roolissaan. Ja hätkähdin suorastaan, kun Jari Virman tuli Markkuna ruutuun: palasin hetkessä vuosikymmenten taakse muistoihini, Kaija Koo kommentoi tiedotteessa.

Katso elokuvan traileri alta!

