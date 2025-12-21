Presidentin kyyditys -elokuvasta julkaistiin kuvia.
Presidentti K.J. Ståhlbergista ja hänen vaimostaan Ester Ståhlbergista on julkaistu ensimmäiset kuvat Presidentin kyyditys -elokuvasta.
Samuli Valkaman ohjaaman elokuvan päärooleissa näyttelevät Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen.
Muissa rooleissa nähdään Jussi Vatanen everstiluutnantti Eero Kuussaarena, Aku Sipola kenraali Kurt Walleniuksena ja Elias Salonen kyyditsijä Jukka Jannéna.
– Elokuva syntyi uskomattomasta tositarinasta, jossa hieman hämärään jäänyt historiallinen tapaus avasi tilaa taiteelliselle tulkinnalle. Halusin käyttää tummasävyistä komediaa ja satiiria keinona katsoa menneisyyttä ja peilata sitä nykyhetken tapahtumiin, Valkama kuvailee tiedotteessa.
– Tarinan ytimessä ovat inhimilliset motiivit – merkityksettömyyden pelko, tarve kuulua johonkin ja halu kokea itsensä tärkeäksi – jotka voivat ääritilanteissa sysätä yksilöt ja kokonaiset yhteiskunnat vaarallisille poluille.
Elokuvan kerrotaan olevan tositapahtumien inspiroima. Se sijouttuu keskelle vuoden 1930 absurdeja tapahtumia.
Elokuvassa ryyppyillan aikana joukko upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin – jo eläkkeellä olevan K. J. Ståhlbergin. Vaimo Ester Ståhlberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää samaan kyytiin.
Alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen.