Juontaja Ellen Jokikunnas ja hänen aviomiehensä Jari Rask ovat olleet yhdessä 15 vuotta.
Unelmia Italiassa -ohjelmasta tutut juontaja Ellen Jokikunnas ja hänen aviomiehensä Jari Rask ovat olleet naimisissa kahdeksan vuotta. Jokikunnas julkaisi hääpäivän kunniaksi lukuisia kuvia juhlista Instagramissa 9. syyskuuta.
– 8 vuotta naimisissa, 15 yhdessä. Ollaan kaaduttu, kompasteltu ja välillä raahattu toisiamme eteenpäin – mutta just siksi meillä on nyt kivointa koskaan, Jokikunnas kirjoittaa.
Ensimmäisessä kuvassa Ellen vetää lattialla makaavaa Jaria jalasta.
Suositusta Unelmia Italiassa -sarjasta nähdään pian kolmas tuotantokausi. Pari kertoi MTV Uutisille keväällä, että lähtevänsä ensimmäisen kerran perheenä matkaan Italian Pugliaan.
Parin Ralph-poika pääsee tulevalla kaudella näkemään ensimmäistä kertaa näkemään heidän Italian kakkoskodin. Tietenkin Kikotin-nimiseen asuntoautoon pakattiin myös perheen uusin tulokas Viljo-koira.