Juontaja Ellen Jokikunnas ja hänen aviomiehensä Jari Rask ovat olleet yhdessä 15 vuotta.

Unelmia Italiassa -ohjelmasta tutut juontaja Ellen Jokikunnas ja hänen aviomiehensä Jari Rask ovat olleet naimisissa kahdeksan vuotta. Jokikunnas julkaisi hääpäivän kunniaksi lukuisia kuvia juhlista Instagramissa 9. syyskuuta.

– 8 vuotta naimisissa, 15 yhdessä. Ollaan kaaduttu, kompasteltu ja välillä raahattu toisiamme eteenpäin – mutta just siksi meillä on nyt kivointa koskaan, Jokikunnas kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ensimmäisessä kuvassa Ellen vetää lattialla makaavaa Jaria jalasta.

Suositusta Unelmia Italiassa -sarjasta nähdään pian kolmas tuotantokausi. Pari kertoi MTV Uutisille keväällä, että lähtevänsä ensimmäisen kerran perheenä matkaan Italian Pugliaan.

Parin Ralph-poika pääsee tulevalla kaudella näkemään ensimmäistä kertaa näkemään heidän Italian kakkoskodin. Tietenkin Kikotin-nimiseen asuntoautoon pakattiin myös perheen uusin tulokas Viljo-koira.