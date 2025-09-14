Janne Kataja ja hänen puolisonsa sekä lapsensa äiti Krista saapuivat yhdessä seuraamaan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetystä 14. syyskuuta.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 14.9. tähtioppilaat jakavat riemukkaita sekä herkistäviä tarinoita omasta elämästään.

Paikan päälle katsomoon saapuivat Janne Kataja ja hänen puolisonsa Krista. Parille syntyi Alvar-poika viime vuoden joulukuussa. Katajalla on entuudestaan kaksi tytärtä edellisestä parisuhteesta.

Pariskunta oli päässyt viettämään lapsivapaata iltaa.

– Tämä on meidän lempiohjelmamme. Minna Kuukka on minun vanha kollega, niin kyllähän me häntä kannustamme. Ja tietysti myös Mikko Silvennoista, Kataja kommentoi.

Pariskunta ei ole vielä aiemmin astunut kahdestaan median eteen. Krista-puoliso kertoi MTV Uutisille, että tunnelmat ovat sen suhteen jännittävät, mutta kuitenkin positiiviset.

– Kristalle tämä on ensimmäinen kerta median edessä. Yritän tsempata häntä parhaani mukaan. Meillä on yhdessä hauskaa ja vietämme aikaa yhdessä, niin on hauskaa jakaa yhdessä tällaisia elämän tähtihetkiä myös, Kataja sanoi.

Kaksikon arjen pitää kiireisenä yhdeksän kuukauden ikäinen Alvar-poika.

– Meidän perhe-elämä on oikein vauhdikasta, Krista kertoi.

– Alvar täytti juuri yhdeksän kuukautta. Eli kotona on täytynyt tarkistaa kaikki kynnykset ja lattioiden kunto, Kataja naurahti.

Janne Kataja ja Krista kertovat, että heidän ensitapaamisensa oli hauska ja yllättävä.

– Meitä yhdistää samanlainen huumorintaju. Se on tärkeää, että yhdessä on hauskaa. Kristalla on lumovat silmät ja rempseä ja iloinen yleisolemus, Kataja kehui.

– Janne on puolestaan todella aito ja sympaattinen, se on sulattanut sydämeni, Krista sanoi.

Katso videolta pariskunnan koko haastattelu!