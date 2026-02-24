Arja Saijonmaa paljasti Huomenta Suomen haastattelussa, ettei hän koskaan katso omia tv-esiintymisiään. Yökylässä Maria Veitola -jaksonsa suhteen hän teki kuitenkin poikkeuksen.

Laulaja Arja Saijonmaa avasi Tukholmassa sijaitsevan kotinsa ovet suomalaiskatsojille Yökylässä Maria Veitola -ohjelman juhlakauden ensimmäisessä, maanantaina esitetyssä jaksossa.

Jaksossa Saijonmaa ja toimittaja-juontaja Maria Veitola keskustelevat toteutumattomista haaveista. Saijonmaa nostaa esiin sen, ettei hän koskaan saanut lapsia. Hänellä todettiin 31-vuotiaana kohtusyövän esiaste, ja sen vuoksi hänen kohtunsa poistettiin.

1:53 Videolla Arja Saijonmaa kertoo lapsettomuutensa syistä.

Aihe nousi puheeksi myös Huomenta Suomen haastattelussa, jossa Saijonmaa vieraili tiistaiaamuna.

– Siitä nyt on jauhettu, tai siis olen itse jauhanut siitä. Jotakin pitää antaa omasta elämästään, joten kerroin siitä suuren mietinnän jälkeen ja ystävättärien painostuksesta, kiitos heille. (He sanoivat) että sinun on pakko kertoa tästä, koska se on edelleen ajankohtaista, vaikka ajat ovat täysin toisenlaiset, hän sanoi.

Aiheesta "jauhaminen" ei ole Saijonmaan mielestä hänen kohdallaan enää tarpeellista, sillä hän on käsitellyt asian. Haasteet ja vaikeudet ovat osa elämää, ja ilman niitä elo on mitätöntä, hän ajattelee.

– Ja eihän miehiltä kysytä näistä lapsettomuusjutuista sillä tavalla, hän lisäsi.

Saijonmaa kertoi, ettei hän yleensä koskaan katso televisiosta ohjelmia, joissa hän itse esiintyy. Yökylässä Maria Veitola -jakson hän päätti kuitenkin katsoa.

– Minusta oli kaikkein järkyttävintä katsoa itseäni! En koskaan katso itseäni, en voi sietää sitä, mutta eilen illalla minun oli pakko katsoa se ystävättäreni kanssa. Se oli karmeaa, hän nauroi.