Niko Saarinen kertoo Maria Veitolalle suhteestaan varattuun mieheen.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelman juhlakauden toisessa, maanantaina 2. maaliskuuta MTV3-kanavalla esitettävässä jaksossa Maria Veitola suuntaa yökylään juontaja ja mediapersoona Niko Saarisen luo.

Yökyläilyn aikana Saarinen ja Veitola nauhoittavat yhdessä jakson Saarisen isännöimään Nikotellen-podcastiin. Nauhoituksissa Saarinen kertoo Veitolalle suhteestaan varattuun mieheen. Saarisen mukaan mies elää monogamisessa heterosuhteessa.

– Hän toteuttaa sinun kauttasi jotain sellaista puolta, joka ei toteudu heterosuhteessa? Ajattelen, että hänen kannattaisi varmaan puhua siitä hänen kumppaninsa kanssa, Veitola pohtii.