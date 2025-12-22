Ex-Salkkarit-tähti Tuuli Mattila kihlautui puolisonsa Lauri Nurksen kanssa neljä vuotta sitten.
Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Tuuli Mattila avioitui kumppaninsa ohjaaja-näyttelijä Lauri Nurksen kanssa viime vuonna.
Pariskunta juhli 21. joulukuuta kihlajaistensa vuosipäivää. Mattila julkaisi seuraajilleen upean hääpotretin vuosipäivän kunniaksi.
Kuvan on ottanut Astrid Mannerkoski.
– Mentiin kihloihin tasan 4 vuotta sitten. Oli aikamoinen yllätys kun joulukalenterin luukusta 21 tulikin lauluesitys joka päättyi romanttiseen kihlaukseen Tänään ”juhlitaan” kolmisin leikkimällä hippaaa, rakentamalla majaa ja leipomalla. Koitettiin tanssia romanttisesti niin lapsi lauloi kuuluvasti omilla sanoillaan ja rummutti mukana! Näin on hyvä.
Mattilan ja Nurksen esikoinen syntyi kesäkuussa 2022.
Mattila näytteli Salkkareissa Susu Honkasta. Nurkse tunnetaan muun muassa roolistaan Ilkka Takkusena elokuvassa Pahat pojat (2003) sekä ohjauksistaan elokuvissa Sooloilua (2007) ja Veijarit (2010).