Christel "Chisu" Roosbergin äiti menehtyi – muusikko julkaisi koskettavan päivityksen: "Olen ikuisesti kiitollinen tästä ajasta"

Muusikko Christel ”Chisu” Roosbergin äiti Anja Sundberg on kuollut.

Christel ”Chisu” Roosbergin kertoo Instagram-päivityksessä äitinsä Anja Sundbergin menehtyneen nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana.

– Pidimme koko kesän yhteyttä tiiviisti ja lopulta äiti asui meidän luonamme Porvoossa viimeiset viikkonsa. Nyt tuntuu, että se oli ehkä minun ja äidin onnellisinta yhdessä vietettyä aikaa, Roosberg kirjoittaa Instagramissa.

Laulaja julkaisi seuraajilleen liudan kauniita otoksia yhdessä äitinsä kanssa. Hän kuvailee yhteistä aikaa äitinsä kanssa kauniisti.

– Olen ikuisesti kiitollinen tästä ajasta.

– Kiitos rakas äiti kaikesta turvasta, rutiineista ja rakkaudesta mitä annoit sinun vaikeinakin hetkinä. Kiitos hoivasta ja läsnäolosta, mitä myös minun tyttäreni on sinulta saanut. Sinä teit sen, Roosberg kirjoittaa.

Roosberg tuli aikoinaan tunnetuksi Chisuna ja voitti urallaan peräti 12 Emma-palkintoa, kunnes hän jäädytti soolouransa loppuvuonna 2022. Nykyisin Roosbergilla ja hänen puolisollaan Jori Sjöroosilla on tuotantoduo ROOS+BERG, joka tekee musiikkia sekä muille artisteille että heille itselleen.