Tamperelaisessa hotellissa paljastunutta henkirikosta tutkitaan nyt murhana. Poliisi ei kerro, miksi rikosnimike on koventunut.

Tamperelaisesta hotellihuoneesta kuolleena löytyneen naisen tapauksessa epäillään murhaa. Miestä vaaditaan koventuneella rikosnimikkeellä vangittavaksi torstaina.

Sittemmin rikosnimikkeet ovat koventuneet. Vuonna 2000 syntynyttä miestä vaaditaan torstaina vangittavaksi murhasta epäiltynä.

Rikos paljastui viime sunnuntaina, kun Tampereella Nokia Areenan yhteydessä sijaitsevasta Lapland Hotels Arenasta löytyi kuolleena parikymppinen nainen. Uhrin kanssa samasta hotellihuoneesta löytyi samaa ikäluokkaa oleva mies, joka otettiin kiinni naisen taposta epäiltynä.

Sekä uhri että epäilty tekijä ovat kotoisin Pohjanmaalta ja he olivat majoittautuneet huoneeseen edellisenä lauantaina. Henkirikosepäily tuli ilmi sunnuntai-iltana.

10:23 Rikostoimittajat puivat tapausta tänään Huomenta Suomessa.

Poliisi vaikenee toistaiseksi

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pasi Nieminen kertoo MTV Uutisille, että tässä vaiheessa tutkintaa poliisi ei kommentoi syytä rikosnimikkeen koventumiselle. Hän tyytyy kertomaan, että syyttäjän kanssa pidetyn palaverin jälkeen rikosnimike muutettiin vakavammaksi.

Murhan tunnusmerkkejä ovat yleensä henkirikoksen vakaa harkinta tai tekotavan raakuus ja julmuus. Toistaiseksi poliisi ei siis kerro, mitkä tunnusmerkit se katsoo teossa täyttyvän.

Poliisi ei myöskään kerro, millaiset rikoksesta epäillyn ja uhrin väliset suhteet olivat ja mitä se pitää teon motiivina. Nieminen kertoo poliisin selvittävän yhä kumpaakin seikkaa.

Nieminen ei myöskään halua avata rikoksen tekotapaa tai välinettä, mutta kertoo poliisilla olevan käsitys siitä, mitä asiassa on kokonaisuutena tapahtunut.

Poliisi ei halunnut avata julkisuuteen myöskään sitä, kuka poliisin oli paikalle huoneeseen hälyttänyt, onko päihteillä jokin rooli tapahtumissa tai miten epäilty on kommentoinut rikosepäilyjä.

Saanut aiemmin ehdotonta vankeutta huumeista

Henkirikoksesta epäillyllä miehellä on pitkä rikosrekisteri, vaikka saman vakavuusasteen rikoksesta hänellä ei tiettävästi tuomiota ole.

Mies on vuosien saatossa tuomittu aiemmin käräjäoikeudessa muun muassa ryöstöstä, varkaudesta, huumausainerikoksista, pahoinpitelystä ja törkeästä huumausainerikoksesta. Viimeisimmästä mies oli viime vuonna saanut käräjillä yli 2 vuoden ehdottoman vankeustuomion, joka ei ole vielä lainvoimainen.

Miehen elämä on ollut rikosten täyttämää pitkään, sillä hän on saanut tuomioita jo 16-vuotiaana.

Myös poliisi on ollut valmis kommentoimaan miehen entisyyttä.

– Hän on niin sanottu poliisin vanha tuttu ja on ollut poliisin kanssa aikaisemminkin tekemisissä, tutkinnanjohtaja Nieminen kertoo.