Alaikäinen poika yritettiin tappaa Iitin Kausalassa toissa viikonloppuna. Teosta epäiltynä on vangittu kolme nuorta miestä, joista yksi on vasta 15-vuotias.

Tapon yritys tapahtui yksityisasunnossa Iitin Kausalassa tammikuun viimeisen päivän ja helmikuun ensimmäisen päivän välisenä yönä. Teko tuli poliisin tietoon sunnuntaina 1. helmikuuta aamukuudelta.

Hätäkeskus sai väkivallanteosta useita ilmoituksia useista eri paikoista. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Kiiskinen Hämeen poliisilaitokselta ei halua tässä vaiheessa täsmentää, mistä kaikkialta ilmoituksia tuli ja ketkä niitä tekivät.

Uhriksi joutui 17-vuotias poika, joka vietiin tekopaikalta vakavasti loukkaantuneena sairaalahoitoon. Poikaa on päästy toistaiseksi puhuttamaan vasta lyhyesti eikä häntä ole voitu vielä kuulustella.

Epäiltyjen osallisuus vielä epäselvä

Poliisi otti pian teon jälkeen kiinni kolme epäiltyä. Kiiskinen ei kommentoi sitä, otettiinko heidät kiinni jo tekopaikalta vai vasta myöhemmin. Vangitsemistietojen perusteella ainakin yksi epäilty on otettu kiinni myöhemmin kuin kaksi muuta.

Kaksi epäillyistä vangittiin viime viikon keskiviikkona todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltynä. Toinen heistä on vasta 15-vuotias poika ja toinen 23-vuotias nuori mies.

Viime torstaina samasta teosta epäiltynä vangittiin vielä 28-vuotias mies, jota epäillään syytä epäillä-perusteella. Hänen vangitsemistaan käsitellään uudestaan tällä viikolla, koska hänet on vangittu lievemmällä perusteella.

– Tässä on kolme epäiltyä ja yksi uhri. Epäiltyjen osallisuus tekoon ja heidän tekotoimiensa tarkka selvittäminen on vielä pahasti kesken, eli toistaiseksi on auki kuka on tehnyt ja mitä. Motiivikin on vielä auki, koska tutkinnassa on päästy tekemään vasta alkutoimenpiteitä, Kiiskinen kertoo.

Vakavaa väkivaltaa

Poliisi ei kerro tässä vaiheessa, millaista väkivaltaa uhriin oli kohdistettu. Rikosnimike kuitenkin kertoo jo sen, että väkivalta on ollut ilmeisen raakaa, koska tekoa tutkitaan tapon yrityksenä eikä törkeänä pahoinpitelynä. Kiiskinen ei osaa ottaa kantaa siihen, kuinka lähellä uhrin hengenmenetys oli.

Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa siihenkään, oliko tekoa kuvattu.

Poliisin mukaan uhri ja epäilty olivat ainakin osittain tuttuja toisilleen.

– Eivät he täysin ventovieraita ole toisilleen. Ainakin joku yhteys uhrilla on ollut johonkin epäillyistä ja epäillyillä keskenään.

Epäiltyjä on kuulusteltu, mutta heidän kuulustelujaan jatketaan tällä viikolla. Poliisin mukaan tekoon ei liity minkäänlaisia jengikytköksiä.

23-vuotiaalla epäillyllä on MTV Uutisten tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa. Häntä on syytetty törkeistä rattijuopumuksista, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä pahoinpitelystä.