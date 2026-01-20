Tampereen hotellitaposta epäillään reilut parikymppistä miestä.
Parikymppinen nainen löytyi kuolleena sunnuntaina Lapland Hotels Arenan hotellihuoneesta Tampereella. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Poliisi epäilee taposta reilut parikymppistä miestä.
– Rikoksesta epäilty on poliisin vanha tuttu eli rikostaustaa on, rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoo MTV Uutisille.
Sekä uhri että epäilty tekijä ovat kotoisin Pohjanmaalta.
– He olivat majoittuneet hotelliin lauantaina. Henkirikosepäily tuli ilmi sunnuntai-iltana, kun poliisi meni paikalle hotelliin, Nieminen sanoo.
Teon motiivi sekä tarkkaa tekoaika on poliisilla tutkinnassa, samoin kuin myös uhrin ja epäillyn suhde.
Tekovälinettä tai tekotapaa poliisi ei kommentoi.