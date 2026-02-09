Tiedon epäillystä henkirikoksesta ulkopuoliselta torstaina saaneen poliisin mukaan teko on tapahtunut jo alkuviikosta.

Kokkolassa viime viikolla henkirikoksen uhrina kuollut nuori nainen ja teosta epäilty mies seurustelivat, kertoo Pohjanmaan poliisi tiedotteessa.

Epäilty 30-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin teosta epäiltynä Pohjanmaan käräjäoikeudessa lauantaina. Poliisin mukaan mies on kuulusteluissa myöntänyt teon, mutta motiivi on vielä epäselvä.

– Epäillyllä on rikostaustaa, mutta poliisin tietoon ei ole aiemmin tullut, että uhrin ja epäillyn välillä olisi ollut aiempaa väkivaltaa tai sen uhkaa, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Poliisi sai tiedon epäillystä henkirikoksesta viime viikon torstaina. Poliisi on aiemmin kertonut saaneensa ilmoituksen tapahtumista ulkopuoliselta. Poliisin mukaan teko on kuitenkin tapahtunut jo alkuviikosta ja uhrin kuolinaikaa selvitetään tutkimuksissa.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä tappona.