Eläkejärjestelmän uudistus herättää yrittäjissä toiveikkuutta.
Useiden yksinyrittäjien eläkemaksut ovat näillä näkymin helpottumassa vuonna 2028, sillä hallitus on päässyt alustavaan sopuun yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta.
Muutos helpottaa erityisesti pienituloisten yksinyrittäjien asemaa.
– Minun mielestäni uudistus on hirvittävän hyvä. Se perustuu enemmän siihen todelliseen palkkioon, mitä yrittäjä pystyy itselleen maksamaan, yrittäjä Ulla Nisonen sanoo MTV Uutisille.
Lue myös: Tällainen on suomalaisten keskieläke – olisitko tyytyväinen?
Tähän saakka yrittäjät ovat joutuneet maksamaan eläkemaksua, joka on perustunut työeläkeyhtiön laskennalliseen työtuloon eikä todelliseen ansiotuloon. Usein todellinen ansiotulo on huomattavasti pienempi.
– Esimerkiksi niin, että todellisuudessa yrittäjä on voinut nostaa 10 000–15 000 [euroa palkkiota] vuodessa, mutta yrittäjän työtuloksi on määritelty kuitenkin vaikka 40 000, toimitusjohtaja Anna Kotamäki Keski-Pohjanmaan yrittäjistä kertoo.
On väitetty, että joku olisi jopa lopettanut yritystoiminnan siksi, että YEL-maksut ovat olleet niin kovat.
– En kyllä yhtään ihmettele, kyllä se välillä siltä tuntuukin, yrittäjä toteaa.