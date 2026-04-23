"Varmasti näkyy kansalaisten kukkarossa": Näin terveyskeskusmaksut nousevat 6:21 Katso tiivistelmä kehysriihen päätöksistä. Julkaistu 33 minuuttia sitten Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Asiakasmaksujen korotukset näkyvät kansalaisten kukkarossa, arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hallituksen päätti kehysriihessään noin 240 miljoonan sote-säästöistä, joista noin 90 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärikäynnin maksu nousee 20 prosenttia eli useimmilla hyvinvointialueilla nykyisestä 30,20 eurosta 36,20 euroon. Hallituksen kehysriihen päätökset tuovat korotuksia myös hammashoidon maksuihin ja poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksuihin. – Kyllä se varmasti näkyy kansalaisten kukkarossa heillä, jolla on paljon sosiaalihuollon tai varsinkin terveydenhuollon käyntejä, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom sanoo. – Yksittäisinä euroina ne eivät ole suuria, mutta kun ne tulevat moniin eri maksuihin, on kokonaissumma on aika iso, Cantell-Forsbom sanoo. Lue myös: Terveyskeskusmaksut nousevat selvästi – ministeri Rydman: "Eivät ne monta kertaa elämässä omalle kohdalle osu" Asiakasmaksujen korotukset ensi vuonna: terveyskeskuksen lääkärikäynti 30,20 euroa - > 36,20 euroa (+20 %) poliklinikkamaksu +71,30 - > 78,40 (+ 10 %) päiväkirurgian maksu 233,80 - > 257,20 euroa (+10 % )

Uudet maksut:

leikkaus- ja toimenpidemaksu 257,20 euroa

erityistutkimusten asiakasmaksu 52,40 euroa

vainajan säilytysmaksu 10 euroa/vrk

Kyse on enimmäismaksusta, ja hyvinvointialueet voivat päättää myös periä myös pienempiä maksuja tai jättää maksut perimättä kokonaan. Esimerkiksi Helsingissä terveyskeskusten lääkärikäynnit ovat maksuttomia, mutta muualla Suomessa pääosin 30,20 euroa.

Helsinki ei ainakaan toistaiseksi suunnittele ottavansa käyttöön terveyskeskuksen lääkärikäyntien maksuja, vaikka hallituksen päätökset vähentävätkin myös Helsingin rahoitusta.

– Muutokset leikkaavat toki meidänkin rahoitustamme alueemme rahoitusosuuden suhteessa. Meillä poliittinen tahtotila on ollut, että terveyskeskusmaksua ei ainakaan toistaiseksi oteta käyttöön, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten hallitus laskee tuovan noin 88 miljoonan euron säästöt ensi vuonna, ja vuodesta 2028 alkaen noin 106 miljoonaa euroa säästöjä vuosittain.

Kyse korvaavista säästöistä

Hallituksen kehysriihessä päättämät 240 miljoonan sote-säästöt ovat pitkälti jo aiemmin sovittujen säästöjen kohdentamista, eivät kokonaan uusia säästöjä, Cantell-Forsbom kertoo.

Hallitus sopi esimerkiksi jo hallitusohjelmassaan noin 108 miljoonan euron säästöistä, jotka oli tarkoitus saada palveluvalikoiman periaatteiden linjaamisella ja "vaikuttavuuden kehittämisellä". Lisäksi hallitus sopi keväällä 2024 noin 100 miljoonan euron säästöistä sosiaalihuoltoon.

Näiden säästöjen käytännön toteuttamisesta ja kohdentamisesta hallitus ei kuitenkaan saanut aiemmin päätettyä edellisen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) johdolla. Siksi säästöjen kohdentaminen jäi päätettäväksi eilen päättyneeseen kehysriiheen.

– Nämä ovat niin sanottuja korvaavia säästöjä, joilla päästään tavoiteltuun säästösummaan, Cantell-Forsbom kertoo.

Asiakasmaksujen korostusten vaikutuksia lieventää se, että julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto, joka tänä vuonna on 815 euroa.

Lisäksi hyvinvointialueilla on mahdollisuus, ja lain mukaan myös velvollisuus kohtuullistaa tai jättää maksuja perimättä, jos asiakkaan maksukyky on alentunut, Cantell-Forsbom sanoo.

Cantell-Forsbomin mukaan asiakasmaksujen korotuksista ovat valitettavia. Hän kuitenkin arvelee, hallitus päätyi asiakasmaksujen korotuksiin siksi, että ne saadaan voimaan nopeammin kuin esimerkiksi lakimuutokset, jotka vaativat pidempää valmistelutyötä.

Myös vanhustenhoivaan asiakasmaksujen korotuksia

Jo viime viikolla sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) julkaisi osan sosiaalihuoltoon kohdistuvista säästöistä.

Korotuksia on tulossa muun muassa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuihin.

Jatkossa pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta voitaisiin periä enintään 87,5 prosenttia asiakkaan kuukausituloista nykyisen 85 prosentin sijaan.

Muun muassa keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ovat kritisoineet vanhustenhoidon asiakasmaksujen korotuksia.

Cantell-Forsbom kuitenkin puolustaa päätöksiä sillä, että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa ikäihmiset saavat muun muassa ruoan, vaatteet, ja hygieniatarvikkeet osana hoivaa. Kyse ei ole siitä, että vanhuksilta vietäisiin viimeiset rahat, hän sanoo.

– Tämä on saanut paljon kritiikkiä, mutta valmistelussa on ajateltu niin, että käytännössä omien varojen käyttöön ei ole tarvetta, kun kaiken ruoan, vaatteet ja hygienian saa osana hoitoa. Se ei ehkä ole niin kohtuutonta.

Vanhustenhoidon asiakasmaksujen korostusten lasketaan tuovan säästöjä noin kolme miljoonaa euroa ensi vuonna, ja kuusi miljoonaa euroa vuonna 2028.

Asiakasmaksujen korotusten lisäksi säästöjä saadaan muun muassa kuntouttavan työtoiminnan lakkauttamisella ja sosiaalityöntekijöiden velvoitteiden karsimisella.

Maria Nykänen

Terveyskeskusmaksuihin korotus | MTV Uutiset