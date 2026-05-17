



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Maga-cowboy ottaa kaiken irti mitä saa – uutuuskirja avaa Trumpin roolia kansakunnan hajottajana

Julkaistu 17.05.2026 18:05

Markku Henriksson: Yhdysvallat on toista maata. Demokratia, federalismi ja kansakunta muutoksessa (Art House 2025). 260 s. Minkälaiseksi maaksi Donald Trump Yhdysvallat muuttaa? Vai onko yhdellä henkilöllä edes mahdollisuutta saada aikaan perustavanlaatuista ravistusta presidenttijohtoisessa, Yhdysvaltain kokoisessa ja kaltaisessa maassa? Selvää on, että tänä vuonna 250 vuotta täyttävän liittovaltion megalomaanisin keskipiste on Donald Trump, jos se vain on hänestä itsestään kiinni. Huolimatta siitä, että suuruudenhullut riemukaarihankkeensa ja Valkoisen talon puretun uusi itäsiipi (budjetti paisumassa yli miljardiin dollariin) eivät valmistu, ainakaan tänä vuonna. Trump on Yhdysvaltain tutkimuksen professori emeritus Markku Henrikssonin kirjan päähenkilö, niin paljon, ettei hän edes ole nimi- ja asiahakemistossa. Sieltä toki löytyy kymmenen muuta Trumpia. Trump valuu kaikkialle sotkuisen öljyn lailla Trump ja trumpismi valuu kuin hiekasta tahriintunut raskasöljy yhteiskunnan jokaisen rattaan väliin, nollasummapolitiikasta ja kaverille erityisesti -taloudesta kulttuurisodan tulehduttamiin perhesuhteisiin. Kirja on aihekohtainen, ei kronologinen esitys maan historiasta Trumpin nykypäivään (Henriksson on kirjoittanut viime vuosina muun muassa yleishistoriaa Yhdysvalloista). Alaotsikon federalismi eli liittovaltio on maan poliittisen rakenteen ydin ja identifikaatiokehys myös, vaikka federalismi syntyikin muodollisesti vasta 12 vuotta itsenäistymisen jälkeen. Osavaltioilla on paljon itsenäistä valtaa, joista ne ovat mustasukkaisia. Osavaltiot maan identiteetin ytimessä

Kirja alkaakin tiettyjen osavaltioiden omaleimaisuuksien esittelyllä, ja miten Trump pyrkii tunkeutumaan niiden tontille. Näin erityisesti demokraattijohtoisissa osavaltioissa, näkyvimmin ja aggressiivisimmin kansalliskaartien ja maahanmuutto- ja tulliviraston ICE-agenttien lähettämisenä isojen kaupunkien kaduille.

Trump ei ole rajojen koettamisessa ensimmäinen presidentti, kuten ei ole myöskään ennen kokematon uhka kongressin, presidentin ja korkeimman oikeuden vallan tasapainolle, mitä Henriksson myös pohtii.

Trump ei ole kaikessa ensimmäinen

Trumpin tariffipolitiikka ei sekään ole poikkeuksellista sinänsä, päinvastoin, mutta harvinaisen ennakoimatonta ja nykivää se on.

Vapaakauppakaan ei ole tähtilipun maan uskonkappale. Sen toisen maailmansodan jälkeinen huippuaikakausi on hiipunut valtioiden roolin vahvistumiseen taloudessa. Imperialistinen ulkopolitiikka sen sijaan jatkuu, liittolaisiakin kohtaan röyhkeänä.

Ulkomaisten liittolaisten, myös eurooppalaisten, suhtautumista Trumpiin hän kuvaa ”mielisteleväksi realismiksi”. Se on muunnos maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaisen termistä ”sievistelevä realismi”.

Vahva maa, jota Trump haluaa mitätöidä

Mikä on Henrikssonin näkemys Yhdysvalloista?

Hän listaa vahvuuksia, kuten itsenäinen oikeuslaitos ja vielä riippumaton media (Trumpin hännystelijät toki pyrkivät hankkimaan niitä, ja voi vain kuvitella painetta uutishuoneissa ”oikeaan” uutisointiin).

Sen maaperälle ei myöskään ole hyökkäämässä kukaan. Trumpin uhittelusuunta on päinvastainen Kanadasta Grönlantiin.

”Trump haluaa tehdä mitättömiksi sisällissodan tulokset ja kansalaisoikeusliikkeen saavutukset, unohtaa intiaanien kanssa tehdyt sopimukset, vihreän siirtymän ja sosiaaliturvan.”

Trumpia kiehtoo myös Eurooppa ennen Montesquieu’tä, viedä maa ”eurooppalaisten kuningaskuntien aikaan – siihen eurooppalaiseen vanhoillisuuteen ja taantumuksellisuuteen, josta perustajaisät halusivat repäistä oman maansa irti…”.

Eipä kristillisen fanatismin tukema Trump myöskään hyväksy Joe Bidenille häviämänsä vaalien tulosta.

Omakohtaista makua

Kirjaa sävyttävät näkemys, omaleimaisuus ja omat kokemukset. Se ei siis ole tieteellinen tutkimus.

Henriksson kuljettaa rinnakkain ja peräkkäin isoja asioita ja pikantteja yksityiskohtia, mikä tekee kirjasta mukavan luettavan, ilman ryppyotsaisuutta.

Trumpin hallinnosta voi sanoa myös, että maga-cowboy öykkäröivästi yrittää ottaa minkä irti saa, kysykää vaikka venezuelalaisilta öljyineen.

Janne Hopsu MTV Uutiset Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.

Markku Henriksson: Yhdysvallat on toista maata | MTV Uutiset