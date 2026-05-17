Markku Henriksson: Yhdysvallat on toista maata. Demokratia, federalismi ja kansakunta muutoksessa (Art House 2025). 260 s.
Minkälaiseksi maaksi Donald Trump Yhdysvallat muuttaa? Vai onko yhdellä henkilöllä edes mahdollisuutta saada aikaan perustavanlaatuista ravistusta presidenttijohtoisessa, Yhdysvaltain kokoisessa ja kaltaisessa maassa?
Selvää on, että tänä vuonna 250 vuotta täyttävän liittovaltion megalomaanisin keskipiste on Donald Trump, jos se vain on hänestä itsestään kiinni. Huolimatta siitä, että suuruudenhullut riemukaarihankkeensa ja Valkoisen talon puretun uusi itäsiipi (budjetti paisumassa yli miljardiin dollariin) eivät valmistu, ainakaan tänä vuonna.
Trump on Yhdysvaltain tutkimuksen professori emeritus Markku Henrikssonin kirjan päähenkilö, niin paljon, ettei hän edes ole nimi- ja asiahakemistossa. Sieltä toki löytyy kymmenen muuta Trumpia.
Trump valuu kaikkialle sotkuisen öljyn lailla
Trump ja trumpismi valuu kuin hiekasta tahriintunut raskasöljy yhteiskunnan jokaisen rattaan väliin, nollasummapolitiikasta ja kaverille erityisesti -taloudesta kulttuurisodan tulehduttamiin perhesuhteisiin.
Kirja on aihekohtainen, ei kronologinen esitys maan historiasta Trumpin nykypäivään (Henriksson on kirjoittanut viime vuosina muun muassa yleishistoriaa Yhdysvalloista).
Alaotsikon federalismi eli liittovaltio on maan poliittisen rakenteen ydin ja identifikaatiokehys myös, vaikka federalismi syntyikin muodollisesti vasta 12 vuotta itsenäistymisen jälkeen. Osavaltioilla on paljon itsenäistä valtaa, joista ne ovat mustasukkaisia.