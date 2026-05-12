Väestöliitto esittää syntyvyyden laskuun uutta ratkaisua, Vauvarahastoa. Siinä valtio tekisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5 000 euron sijoituksen rahastoon. Varat vapautuisivat käyttöön myöhemmin, kun rahaston saaja saa oman lapsen.

Väestöliitto esittelee tiedotteessaan kansainvälisesti ainutlaatuisen Vauvarahasto-mallin, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä erityisesti ensimmäisen lapsen saamiseen ja aikaistaa perheen perustamista.

Väestöliiton mallinnuksen mukaan ehdotus voisi parhaimmillaan mahdollistaa yli 15 000 vauvaa enemmän nykytilanteeseen verrattuna. Väestöliiton mukaan tämä tarkoittaisi, että suomalaiset keskimäärin saavuttaisivat toivomansa lapsiluvun, noin kaksi lasta.

Kolmessakymmenessä vuodessa rahaston sijoitus ehtisi kasvaa merkittävän kokoiseksi.

– Siinä missä äitiyspakkaus syntyi suomalaisesta tarpeesta ja levisi maailmalle, Vauvarahasto voisi olla seuraava kansainvälisesti kiinnostava suomalainen perhepolitiikan innovaatio, sanoo Väestöliiton toimitusjohtaja ja yksi Vauvarahasto-työryhmän jäsenistä, Tiina Ristikari.

Syntyvyys laskenut jyrkästi

Väestöliiton mukaan Suomen syntyvyys on laskenut lähes kolmanneksella vuosituhannen alusta, ja lasku on ollut EU:n jyrkin. Väestöliiton mukaan lasku johtuu erityisesti siitä, että esikoisia syntyy myöhemmin tai ei lainkaan.

Vauvarahasto perustuu Väestöliiton mukaan kolmeen periaatteeseen: tuki painottuu ensimmäiseen lapseen, kannustin on riittävän suuri vaikuttaakseen perheiden päätöksiin, ja malli tukee perheen perustamista aiemmassa ikävaiheessa.

Väestöliitto toteaa kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden osoittavan, että taloudelliset kannustimet vaikuttavat syntyvyyteen suhteessa niiden kokoon – mitä suurempi kannustin, sitä suurempi vaikutus.

Tutkimusten mukaan taloudellinen epävarmuus on yksi keskeisistä esteistä erityisesti ensimmäisen lapsen hankinnalle. Väestöliiton mukaan korkeatuloiset suomalaiset parit perheellistyvät huomattavasti todennäköisemmin kuin matalatuloiset saman ikäryhmän parit.