Minkälaisen omakotitalon saa alle 40 000 eurolla? MTV Uutiset otti selvää.
Halpojen, alle 40 000 euron, omakotitalojen myynti-ilmoitukset ovat kasvaneet viime ja edellisvuonna, selviää Etuovi.comin MTV Uutisten pyynnöstä toimittamasta datasta.
Viime vuonna halpoja omakotitaloja tuli myyntiin Etuovessa 1 654 kappaletta, toissa vuonna sitäkin enemmän 1 707 kappaletta, kun taas kolme vuotta sitten vuonna 2023 määrä oli 1 429 kappaletta.
Vuosina 2016–2022 ilmoitusten määrä on pysytellyt välillä 800–1200.
Tänä vuonna ilmoituksia on tullut huhtikuun 19. päivään mennessä 226 kappaletta.
Etuoven data-analyytikko Niina Matikaisen mukaan asuntojen myyntiaikeet vilkastuvat kuitenkin vasta loppukeväästä ja kesällä. Myytävien asuntojen määrä voi jopa tuplaantua alkuvuodesta kesään.
Esimerkiksi viime vuonna maaliskuussa ilmoituksia tuli 115 ja huippukuukautena kesäkuussa 213. Vähiten ilmoituksia tuli tammikuussa, 62 kappaletta.
Hiljaisinta asuntokaupoilla on yleisesti joulukuusta helmikuuhun.
Täältä löytyvät halvat omakotitalot
Eniten tänä vuonna (19.4. mennessä) alle 40 000 euron omakotitaloja löytyi Pohjois-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta sekä Satakunnasta.