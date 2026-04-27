Kiikarissa omakotitalo alle 40 000 eurolla? Täältä löytyy

Esimerkiksi viime vuonna maaliskuussa ilmoituksia tuli 115 ja huippukuukautena kesäkuussa 213. Vähiten ilmoituksia tuli tammikuussa, 62 kappaletta.

Etuoven data-analyytikko Niina Matikaisen mukaan asuntojen myyntiaikeet vilkastuvat kuitenkin vasta loppukeväästä ja kesällä. Myytävien asuntojen määrä voi jopa tuplaantua alkuvuodesta kesään.

Viime vuonna halpoja omakotitaloja tuli myyntiin Etuovessa 1 654 kappaletta, toissa vuonna sitäkin enemmän 1 707 kappaletta, kun taas kolme vuotta sitten vuonna 2023 määrä oli 1 429 kappaletta.

Halpojen, alle 40 000 euron, omakotitalojen myynti-ilmoitukset ovat kasvaneet viime ja edellisvuonna, selviää Etuovi.comin MTV Uutisten pyynnöstä toimittamasta datasta.

Keski-Suomessa sijaitseva Kouvola pitää ja piti kärkeä halpojen omakotitalojen myynti-ilmoitusten tilastoissa tänä ja viime vuonna. Huhtikuuhun mennessä Kouvolassa oli kaupan 16 omakotitaloa alle 40 000 euron. Viime vuonna kaupan oli jopa 71.

Toiseksi eniten halpoja omakotitaloja kaupataan Jämsässä (15) ja kolmanneksi Lieksassa (12). Molemmat paikkakunnat löytyvät myös viime vuoden tilastosta sijoilta 8. ja 6.

Viime vuoden kärkikolmikko maakunnittain on: Satakunta (176 kappaletta), Pohjois-Pohjanmaa (153), Pohjois-Karjala (140). Paikkakunnittain eniten kyseisiä asuntoja kaupattiin Kouvolassa (71), Imatralla (57) ja Porissa (44).

– Uusimaa korostuu alueena, josta tämän hintaryhmän omakotitaloja ei ole juurikaan tullut myyntiin, koska siellä pelkkien tonttien hinnat ovat jo melko korkeat, Matikainen analysoi.

Viime vuonna Uudellamaalla myynti-ilmoituksia tuli 19 kappaleen verran ja tänä vuonna huhtikuuhun mennessä vain yksi.

Tätä 40 000 eurolla saa

Etuoven datan mukaan sillä saa todennäköisesti tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa olevan vuosina 1940–79 rakennetun omakotitalon.

Tämän vuoden ilmoituksista puolet (50,7 prosenttia) halvoista omakotitaloista oli tyydyttävässä kunnossa ja välttävässä kunnossa vajaa kolmannes (28,9 prosenttia), data kertoo.

Viime vuosina trendi välttävässä ja tyydyttävässä kunnossa olevien halpojen omakotitalojen osalta on ollut tasaista ja hyvin tätä vuotta vastaavaa.