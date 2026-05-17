MTV Urheilun asiantuntijoista Jesse Joensuu ja Karri Kivi olivat täysin eri linjoilla jääkiekon MM-kisojen oikeasta joukkuemäärästä.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Yhdysvallat maanantaina klo 17.20!
Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
MM-kisoissa pelaa nykyisin 16 maata, joista kahdeksan parhaan joukossa pudotuspeleihin selviytyvät useimmiten samat kärkimaat.
Tänä vuonna mukana olevista Tanska ja Latvia ovat olleet puolivälierissä vain kahdesti viimeisen kymmenen vuoden aikana – kumpikin tosin kertaalleen myös pronssiottelussa aivan viime vuosina.
Sen sijaan Itävalta, Iso-Britannia, Unkari, Italia, Norja ja Slovenia ovat samana aikana pelanneet alkulohkossaan lähinnä putoamista vastaan, käyneet välillä alemmalla tasolla ja nousseet taas takaisin.
Usein esitetty kysymys kuuluukin, onko MM-kisoissa liikaa maita?
– Tämähän on mun lempikysymykseni, Karri Kivi innostui.
– Olen koko 2000-luvun ollut kovin rummuttaja sen puolesta, että ilman muuta tuo 16 on hyvä.
Kivelle yksikin pienemmän maan voitto suuremmasta on jo riittävä syy pitää joukkuemäärän nykyisellään. Sellainen saatiin jo näihinkin kisoihin, kun suurmaa Tshekistä.