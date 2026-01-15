Nestlé ilmoittaa vielä yhden äidinmaidonkorvikkeen takaisinvedosta.
Suomen Nestle tiedotti joulukuussa 2025 vetävänsä takaisin yhden erän NAN Sensilac 1 -äidinmaidonkorvikejauhetta 800 gramman pussissa.
Myöhemmin tammikuussa Nestlé tiedotti varotoimenpiteenä laajentavansa takaisinvedon koskemaan myös muita tuotteita ja niiden tiettyjä eriä.
Takaisinveto tehtiin varotoimenpiteenä, koska yhdessä hyvin pieninä määrinä käytettävässä öljyraaka-aineessa saattoi olla havaittavissa kereulidia, joka on Bacillus cereus -bakteerin tuottama toksiini.