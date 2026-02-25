Lelut vedetään pois asbestivaaran takia.

Lasten venyvissä Stretcherz-merkkisissä leluissa voi olla asbestia. Valmistaja pyytää lopettamaan lelujen käytön välittömästi.



Leluja on myyty ainakin Tokmanni-tavarataloissa ja Kärkkäisellä, jotka ovat julkaisseet leluista takaisinvetoilmoituksen. Prisman verkkosivujen mukaan Stretch Squad -nimisiä leluja on myyty myös siellä, mutta S-ryhmän sivuilla ei ole ilmoitusta lelujen takaisinvedosta.

Lelut voi palauttaa ostopaikkaan, ja tuotteen ostohinta hyvitetään. Kuittia ei vaadita.



Takaisinveto koskee ainakin kuutta eri tuoteryhmää ja lukuisia lelufiguureja. Lelut ovat kumimaisia ja venyviä, ja niiden sisällä on hiekkamaista ainetta, joka saattaa sisältää asbestia.



Figuurit muistuttavat muun muassa värikkäitä dinosauruksia, eläimiä, supersankareita ja autoja.

1:44 Hormonit sotkevia aineita, "hirvittäviä" lyijykoruja ja tulipalovaara – suomalaiset tilasivat 40 miljoonaa pakettia riskeistä huolimatta.