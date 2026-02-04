Nestlé ilmoittaa jälleen takaisinvedon laajentumisesta.
Suomen Nestle tiedotti joulukuussa 2025 vetävänsä takaisin yhden erän NAN Sensilac 1 -äidinmaidonkorvikejauhetta 800 gramman pussissa.
Myöhemmin tammikuussa Nestlé tiedotti varotoimenpiteenä laajentavansa takaisinvedon koskemaan myös muita tuotteita ja niiden tiettyjä eriä.
Tammikuun aikana Nestlé kertoi laajentavansa takaisinvetoa entisestään vielä yhteen tuotteeseen.
Takaisinvedot on tehty varotoimenpiteenä, koska yhdessä hyvin pieninä määrinä käytettävässä öljyraaka-aineessa on ollut havaittavissa kereulidia, joka on Bacillus cereus -bakteerin tuottama toksiini.