Foodin tiedottaa kidneypapujen takaisinvedosta.
Foodin kertoo tiedotteessaan vetävänsä myynnistä yhden erän Foodin Kidneypapu, luomu, 500 g -tuotetta.
Kyseisessä erässä on Tullin tekemässä valvonnassa havaittu torjunta-aineen jäämää yli lainsäädännössä määritellyn enimmäismäärän.
Tuote on alkuperältään kiinalaista.
Takaisinvedettävän erän tunnistaa näistä tiedoista:
- parasta ennen: 5/2027
- erätunnus: L281025
- EAN-koodi: 6430048230338
Tuote-erää on myyty marras-joulukuussa 2025 S-ryhmän myymälöistä.
Hyvitystä ja palautusta koskevissa kysymyksissä kidneypapuja ostaneita kehotetaan kääntymään Foodinin asiakaspalvelun puoleen.
Erä kidneypapuja vedetään myynnistä.
Lähde: Foodin