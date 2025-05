Allergiavaroitus: Urjalan Makeistukku vetää lihaliemijauheen myynnistä

Urjalan Makeistukku Oy vetää myymäänsä lihaliemijauhetta myynistä.

Ruokavirasto on saanut Urjalan Makeistukku Oy:ltä tiedon sen valmistaman lihaliemijauheen takaisinvedosta.

Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan, että takaisinveto koskee MausteMarket-tuotemerkillä markkinoitua Lihaliemijauhe-tuotetta. Tuotteen paino on 630 g ja siinä on parasta ennen -merkintä 3.4.2028. Tuotteen EAN-numero on 6430022154971.

Urjalan Makeistukku sai tuotteen valmistajalta tiedon, että kyseisen erän valmistuksessa käytetystä maustesekoituksesta on mitattu jäämiä sinapista, eikä sinappia ole mainittu pakkausmerkinnöissä.

Tuote-erä voi siis olla haitallinen sinapille allergisille.

Tuote-erää on ollut myynnissä 7.4.2025 alkaen Urjalan Maustetukun myymälässa. Tuotteen ostaneille on tulossa myöhemmin ohjeet Urjalan Makeistukun sivuille.

Aiemmin myös HOK-Elanto Liiketoiminta Oy tiedotti vetävänsä pois markkinoilta varotoimenpiteenä mausteseoksia. Ruokavirasto tiedotti puolestaan MaustePörssin Lihaliemijauheen (630 g) takaisinvedosta. Myös näissä tapauksissa syy takaisinvedolle piili pakkausmerkinnöistä puuttuneessa sinapissa.

Katso myös: Et kai avaa pussia? Niksin avulla täytät maustepurkit helposti

0:17 Katso mausteniksi videolta!