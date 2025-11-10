Orthex vetää virheellisen pastakauhaerän myynnistä.
Orthexin GastroMax-pastakauhaa vedetään myynnistä, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan.
Muovisen pastakauhan yhdestä valmistuserästä on havaittu siirtyvän aromaattisia amiineja yli sallitun määrän, eikä terveysriskiä voida sulkea pois.
Joulukuussa 2024 valmistetun virheellisen erän tunnistaa tuotteen kahvaosan takana olevista merkinnöistä, joissa toinen osoittaa valmistusvuotta (24) ja toinen valmistuskuukautta (12).
Myyntipahvista löytyy tuotekoodi 6918-1 ja EAN-koodi 7332462071810. Erä on tuotu myyntiin vuoden 2025 tammi–huhtikuussa.