Äidinmaidonkorvikejauhetta vedetään takaisin bakteeriepäilyn vuoksi.
Suomen Nestle vetää takaisin yhden erän NAN Sensilac 1 -äidinmaidonkorvikejauhetta 800 gramman pussissa.
Kyseisen erän valmistaneen tehtaan tuotantolinjalla on havaittu muun muassa mahdollisesti ruokamyrkytyksiä aiheuttavaa Bacillus cereus -bakteeria.
Tuotteen EAN-koodi on 8445290170408 ja sen parasta ennen -päiväys on lokakuu 2027. Tuotteen eränumero on 53030346AB.
Kuluttajia, jotka ovat ostaneet kyseisen erän tuotteen, pyydetään hävittämään tuote.
NAN Sensilac 1 -äidinmaidonkorvikejauhe on maitopohjainen äidinmaidonkorvike, jota voidaan antaa vastasyntyneelle syntymästä alkaen äidinmaidon lisäksi tai sen sijaan kuuden kuukauden ikään saakka.
Tuote saattaa sisältää ruokamyrkytyksiä aiheuttavaa bakteeria.Valmistaja